تفاصيل رسالة ماجيستير لقضايا التنمية فى عهد الرئيس السيسى

كشفت سميرة عسلة، الباحثة السياسية، تفاصيل رسالة الماجستير التي قامت بها بشأن المعالجة الإعلامية لقضايا التنمية في عهد الرئيس السيسي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأحد، إنها قامت بتوثيق ثورة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأجيال الحالية وكذلك الأجيال المقبلة، وجرى رصد المعالجة الإعلامية التي تمت لمشروعات التنمية المستدامة التي شهدها مصر في إطار الرؤية المصرية 2030.

وأوضحت أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا جدا في الإعلام كونه ركيزة مهمة جدا في عملية التنمية المستدامة، وكان هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية لبدء ظهور قنوات وطنية تبث محتوى وطني، فكان دور الباحثين رصد القنوات والمحتوى الذي يبث من خلالها.

وتابعت: "تم تناول المعالجة الإعلامية للقضايا لعدة أسباب، لأن الفترة التي نشهدها حاليا هي فترة تحديات عالمية وتحديات على المستوى الداخلي، لاسيما وأن الحرب المقبلة حرب وعي بالتالي دور الإعلام يكمن في نشر الوعي داخل المجتمع المصري".

وأكملت: "ما نقوم به أبلغ وأكبر رد وبشكل علمي ومدروس وبالتوثيق على الحملات الخارجية الممنهجة التي تستهدف زعزعة ثقة المواطن في قيادته ووطنه، وصرف أهل الشر مئات الملايين لخلخلة ثقة المواطن في وطنه وأرض، ومن خلال البحث العلمي يتم إبطال ما يدعون".