«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل عاملين لشقيقتيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب استمر أسبوع بسبب سوء سلوكهما.

وكشفت تحقيقات مدير نيابة الصف أن المجني عليهما متزوجتين وأن شقيقيهما علما بسوء سلوكهما من تداول سيرتهما على ألسن أهل البلدة، رغم زواجهما فقاما باستدراجهما إلى منزل العائلة واحتجزاهما لمدة أسبوع قاما خلاله بتعذيبهما والتعدي عليهما بالضرب حتى تخلصا منهما خنقا.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي عن قتل «أ.أ» سائق 34 سنة ومقيم عرب الشرفا، وشقيقه «م.أ» سائق 20 سنة لشقيقتيهما، على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والقوة المرافقة لهما، وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثمانين المستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب سوء سلوك الفتاتين وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ اسبوع.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما انتقاما لشرفهما قائلان: "غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين وسط الناس وأهل البلد".

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.