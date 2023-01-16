الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

جثة
جثة

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في قتل عاملين لشقيقتيهما خنقا بعد احتجاز وتعذيب استمر أسبوع بسبب سوء سلوكهما. 

وكشفت تحقيقات مدير نيابة الصف أن المجني عليهما متزوجتين وأن شقيقيهما علما بسوء سلوكهما من تداول سيرتهما على ألسن أهل البلدة، رغم زواجهما فقاما باستدراجهما إلى منزل العائلة واحتجزاهما لمدة أسبوع قاما خلاله بتعذيبهما والتعدي عليهما بالضرب حتى تخلصا منهما خنقا. 

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي عن قتل «أ.أ» سائق 34 سنة ومقيم عرب الشرفا، وشقيقه «م.أ» سائق 20 سنة لشقيقتيهما، على الفور انتقل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث والقوة المرافقة لهما، وبالفحص وإجراء مناظرة الجثتين تبين وجودهما بغرفة في طابق أرضي وتم نقل الجثمانين المستشفى، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب سوء سلوك الفتاتين وأنهما قاما باصطحابهما من منزلهما إلى العقار محل الواقعة منذ  اسبوع. 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تخلصا من شقيقتيهما انتقاما لشرفهما قائلان: "غسلنا عارنا دول حطوا راسنا في الطين وسط الناس وأهل البلد". 

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثتان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الصف قتل شقيقتيهما غسلنا عارنا نيابة الصف قتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

رئيس سفاجا يعد بتخفيف شروط الإسكان بديل العشوائيات

تفاصيل رسالة ماجيستير لقضايا التنمية فى عهد الرئيس السيسى

باريس سان جيرمان يخسر أمام رين بهدف فة الدورة الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس