رئيس سفاجا يعد بتخفيف شروط الإسكان بديل العشوائيات

عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء الأحد، لقاء جماهيري مع المواطنين بمدينة سفاجا وأهالي منطقة زرزارة العشوائية لمناقشة مشكلاتهم في استلام وحدات بديل العشوائيات.

أوضح رئيس المدينة، أنه تمت مناقشة مشكلاتهم وأسباب استبعادهم ووعدهم بتشكيل لجنة لوضع ضوابط واشتراطات جديدة وعرضها على السلطة المختصة لأخذ الموافقات اللازمة تمهيداً لإعادة تسليم المستحقين منهم.



وأضاف شعبان، أن ملف المناطق العشوائية يحظى باهتمام وأولية في تسليم المستحقين لضمان القضاء على المناطق العشوائية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين.

وتابع رئيس المدينة، أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلاً من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة لبناء الإنسان.



وأنهى رئيس المدينة، اللقاء بالتأكيد على تعديل بعض البنود والضوابط الخاصة والتي تعيق استحقاق الوحدات السكنية بديلة بالمناطق السكنية العشوائية في حي «الروضة»، بهدف التسهيل على المواطنين.

حملات للتفتيش على الأسعار بالمحال والأسواق ومعارض السلع بسفاجا



وأكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أنه تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع، وسد النقص في كافة السلع بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ والمعارض التجارية.



أوضح رئيس المدينة، أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، تقوم اللجان الفرعية المكونة (قسم الشرطة، التموين، مكتب العمل، الصحة، البيطرية، من مجلس المدينة الإنتاج والتعاون، تراخيص المحال، البيئة، المتابعة الميدانية؛ بهدف بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كافة الأسواق، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.



وأضاف شعبان، أن اللجنة بدأت أعمالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت بجميع أحياء مدينة سفاجا بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة

لقاء اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بأهالي منطقة زرزارة