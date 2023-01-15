«التموين»: بيع العيش البلدي المدعم لغير حاملي البطاقات قريبا

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح العيش البلدي المدعم للمواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموين، قائلا: “سيتم قريبًا جدا تسعير العيش البلدي المدعم لبيعه لغير حاملي البطاقات التموينية”.

وقال المصيلحي في تصريحات تلفزيونية: “هنبيع العيش البلدي المدعم للمواطن اللي معهوش بطاقة تموين يستطيع شراء 10 أو 20 أرغفة كمثال بسعر حر”.

وأوضح أنه سيتم تحديد سعر تكلفة الرغيف الواحد بحيث يتم طرحه بسعر حر وسيتم احتساب تكلفته ونحدد عدد الأرغفة البلدية المدعمة التي سيحصل عليها المواطن الذي لا يحمل بطاقة تموينية.

وأضاف المصيلحي أنه سيكون بنفس مواصفات العيش البلدي المدعم على بطاقة التموين، ولكن بسعر أقل من السوق المحلية، لعدم وجود احتكار لدى البعض من بائعي الخبز البلدي.

وأكد وزير التموين، أن أي مخبز مخالف سيتم غلقه وتوزيع حصته على المخابز القريبة منه.