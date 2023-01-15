هيئة المجتمعات العمرانية: جميع الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم

كشف المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية من قبل الهيئة.

وقال خلال بث مباشر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي،المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الأحد، إنه من جرى تخصيص له وحدة إسكان يستكمل الإجراءات وهي سداد 20% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يدفع 10% ويتم جدولة 70% على مدار 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محمل بالفوائد.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه من لم يكن لديه حظ ولم يستطع حجز وحدة سكنية يسترد جدية الحجز مرة أخرى.

وأشار إلى أن جميع الوحدات جاهزة للتسليم وبمجرد الانتهاء من سداد الـ 20% من قيمة الوحدة، يتوجه الفرد لبنك التعمير والإسكان لسداد الـ10% الباقية وهي دفعة الاستلام، ويتوجه لجهاز المدينة لاستلام وحدته ويبدأ في جدولته والتعاقد مع البنك.