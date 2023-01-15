الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هيئة المجتمعات العمرانية: جميع الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم

المهندس حاتم حسن
المهندس حاتم حسن

كشف المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية من قبل الهيئة.

وقال خلال بث مباشر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي،المذاع على قناة "CBC"، مساء اليوم الأحد، إنه من جرى تخصيص له وحدة إسكان يستكمل الإجراءات وهي سداد 20% من قيمة الوحدة، وعند الاستلام يدفع 10% ويتم جدولة 70% على مدار 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محمل بالفوائد. 

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه من لم يكن لديه حظ ولم يستطع حجز وحدة سكنية يسترد جدية الحجز مرة أخرى.

وأشار إلى أن جميع الوحدات جاهزة للتسليم وبمجرد الانتهاء من سداد الـ 20% من قيمة الوحدة، يتوجه الفرد لبنك التعمير والإسكان لسداد الـ10% الباقية وهي دفعة الاستلام، ويتوجه لجهاز المدينة لاستلام وحدته ويبدأ في جدولته والتعاقد مع البنك.

مواد متعلقة

خبير يكشف تفاصيل شريحة ذكية تُزرع في الدماغ لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج

متحدث الصحة: تقديم خدمات علاجية من خبراء أجانب فى المستشفيات مجاناً

«الغرف التجارية»: أصحاب المتاجر مجبرون لتخفيض الأسعار

سمير فرج: أسعار معارض «أهلًا رمضان» تجبر التجار على التخفيض

خبير طاقة: مصر أصبحت أهم مصادر إمداد أوروبا بالغاز الطبيعى

«الغرف التجارية»: افتتاح 15 فرعًا لـ«أهلًا رمضان» فى الجيزة بتخفيضات 25%

«الأرصاد» تحذر من أمطار متفاوتة مصحوبة بسحب رعدية فى عدة مناطق

«حجازى»: زيارة وزير الخارجية الصينى لمصر يدل على قوة مكانتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

«أمن الجيزة» يبحث عن لغز مقتل طفل فى بولاق الدكرور

«التضامن» تعلن عن المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأسوان

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض في البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس