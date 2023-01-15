الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف سلع تموينية بـ32 مليون جنيه خلال 15 يوما بالأقصر

تموين الاقصر
تموين الاقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جهود مديرية التموين بالمحافظة على مدار الـ15 يوماً الماضية بشهر يناير الجارى، حيث تم صرف سلع تموينية بقيمة 32 مليون جنيه للمواطنين حتى الآن، بإشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، إن جهود المديرية نجحت فى صرف سلع تموينية ومنحة الرئيس بمبلغ 32 مليون جنيه بنسبة 55% من الدعم المقرر للبطاقات التموينية على مستوى المحافظة، من خلال 479 بدال تمويني و179 مشروع جمعيتي، كما تم صرف 31 مليون رغيف من خلال 306 مخبز بلدي مدعم، وصرف كمية قدرها 2445 طن دقيق بلدي مدعم من خلال 506 مستودعات دقيق للبطاقات التموينية دون أي مشاكل أو عوائق.

وأهاب الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، بالمواطنين ضرورة عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى صاحب أي نشاط تمويني مخبز أو بدال تمويني، منعاً للتلاعب بها وإستخدامها خطأ وإحداث تلف بها وإيقافها، وفي حالة رفض صاحب النشاط إعطاء البطاقة للمواطن سرعة وضرورة التوجه إلى مكتب التموين أو الإدارة التابع لها لإتخاذ اللازم ضده، وأيضاً في حالة وجود أي عوائق أو مشاكل في عملية صرف المقررات التموينية أو منحة الدعم الإستثنائي التوجه إلى مكتب التموين أو الإدارة التابع لها للمساعدة في الصرف وإزالة أي عوائق أو مشاكل تواجههم، واتخاذ اللازم ضد البدال التمويني الذي يمتنع عن صرف المقررات التموينية.

سلع تموينية
سلع تموينية
الدكتور علي مصيلحي الدعم المقرر التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم المقررات التموينية

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