«أمن الجيزة» يبحث عن لغز مقتل طفل فى بولاق الدكرور

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل طفل نتيجة الاعتداء عليه بالضرب حتى فارق الحياة في بولاق الدكرور.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى العام بوصول طفل مفارقا الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 3 سنوات فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب.

وتحفظ رجال المباحث على أحد الأشخاص مشتبه به في ارتكاب الجريمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.