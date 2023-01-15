بإجمالي 26 مليون جنيه.. تفاصيل إيرادات نقابة الموسيقيين خلال فترة مصطفى كامل

استطاع المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارته على تحقيق نسبة عالية من تحصيل الرسوم والإيرادات لخزينة نقابة الموسيقيين منذ فوزه بمقعد النقيب خلال مدة قصيرة.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية عن كشف الإيرادات التي حققتها على مدار ثلاثة أشهر الماضية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية والتي قدرت بإجمالي 26 مليون جنيه مصري.

وجاء كشف الإيرادات التفصيلي كالتالي:

نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل زيادة رسوم الدي جي

أكد الدكتور أحمد أبو المجيد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أنه تم رفع رسوم تصريح العمل السنوي للدي جي في مصر.

وأضاف «أبوالمجيد»، في تصريح سابق لـ«الدستور»: إن النقابة قد قررت رفع رسوم الدي جي الذين يشاركون في الأفراح والحفلات إلى مبلغ قدره ألف وخمسة عشر جنيهًا.

وأوضح أنه في السابق كان يدفع مبالغ زهيدة جدا تتراوح بين مائة ومائتي جنيه، لافتاً إلى أن هذه المبالغ لا تتواكب مع العصر الحالي، وخوفًا من أن تفوت تلك المبالغ على صندوق الإعانات والمعاشات والتي تصب في موارد النقابة، لهذا تم رفعها لهذا المبلغ.

جدير بالذكر، أنه قد تم التحقيق مع عازف الأورج محمد عبدالسلام في مقر النقابة، وانتهت التحقيقات بتسديده 150 ألف جنيه، وهو مبلغ مالي مستحق عليه لأحد المتعهدين، حيث تعهد بسداده خلال يومين.



طارق الشناوي يطالب بتحويل مصطفى كامل نقيب الموسيقيين للتحقيق

هاجم الناقد الفني طارق الشناوي، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على خلفية تصريحاته الأخيرة حول تعاطي الكثير من أعضاء النقابة المخدرات.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، "نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يهين أعضاء النقابة الذين وضعوه على الكرسي عندما قال إن أكثر من نصفهم لو حللوا دماءهم لاكتشفنا أنهم مدمنو مخدرات، من المفروض أن يسارع أعضاء الجمعية العمومية بإحالة نقيبهم للتحقيق فورًا، هذا هو أقل ما يمكن أن يحدث لنقيب مؤتمن على أعراض عدة آلاف من فناني مصر فنكتشف أنه هو الذي يفضحهم وينتهك شرفهم وبلا أي دليل إثبات".

وتابع: “مصطفى كامل لا يدرك حتى الآن أن ما يجوز تداوله في جلسة خاصة لا يمكن ذيوعه على الملأ أمام الكاميرا، لأنها في نهاية الأمر خيبة بالويبة”.

وتحدث المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين عن مطربي المهرجانات وسر الخلاف بينه وبين مطرب الراب ويجز، مُشيراً إلى أنه لا يعرف عنه شيئاً مادام أنه لم يتوجه للنقابة لكى يقنن أوضاعه ويجعل ما يقدمه بشكل رسمي.