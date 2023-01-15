ختام منافسات مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس مركز دار السلام

أعلن اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ختام فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة "أوائل الطلبة" التى تنظمها أمانة الحزب بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بمختلف الأمانات الحزبية بالمحافظة، وذلك بين تلاميذ مدارس المراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائى، والإعدادى، والثانوى" بإدارة دارالسلام التعليمية.

وقال مصطفى إن المسابقة يجرى تنفيذها للعام الثانى على التوالى، بتوجيهات ورعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتأتى فى إطار الفعاليات والأنشطة الخدمية والثقافية المتنوعة التى تنفذها أمانة الحزب فى كافة المجالات، سعياً للتحقيق التواصل المجتمعى بين الحزب والمواطنين من كافة طوائف المجتمع.

وأكد عطا الميمونى مدير عام التعليم بسوهاج، أمين لجنة التعليم والبحث العلمى بأمانة الحزب بالمحافظة، أن المسابقة استهدفت تعزيز قيم التفوق العلمى لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن، وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، وإكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، مما يكون له مردود إيجابي ومؤثر على مستوى الطلاب والنهوض بالعملية التعليمية بشكل عام.

وأوضح هيثم عبدالخالق رضوان أمين الحزب بمركز دار السلام، أن المسابقة جرى تنظيمها على مستوى مدارس مركز ومدينة دار السلام، بتنسيق مع راضي مختار الشريف مدير إدارة دار السلام التعليمية، وبرعاية من النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالحزب، لافتاً إلى أن المسابقة جرت بشفافية ووضوح وكانت تعرض نتائجها بشكل يومي على السادة مندوبى المدارس المشاركة في المسابقة.

أشار رضوان إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 150 مدرسة لمختلف مراحل التعليم "الإبتدائى، والإعدادى، والثانوى"، والتى شملت منافسات بين 79 مدرسة بالمرحلة الإبتدائية انتهت بفوز مدرسة الرواد الخاصة بالمركز الأول، و61 مدرسة بالمرحلة الإعدادية انتهت بفوز مدرسة أولاد خلف الإعدادية بالمركز الأول، و10 مدارس بالمرحلة الثانوية العامة انتهت بفوز مدرسة الوحدة الوطنية بالكشح بالمركز الأول، منوهاً إلى صعود هذة المدارس للتصفيات على مستوى المحافظة.