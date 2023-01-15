الباز: حل أزمة منصة امتحانات المصريين بالخارج خلال ساعات

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أزمة منصة امتحانات المصريين بالخارج، وسقوط السيستم.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، إنه تم عمل منصة بديلة لكن أيضًا بها مشكلة، متابعًا: «نحن أمام مشكلة تقنية، ووزارة التعليم تعمل على حلها».

الباز: مشكلة تقنية في منصة امتحانات المصريين بالخارج وجار حلها

وأشار إلى أن هناك أشخاصًا حاولوا التهويل من الموضوع، وأن هناك كارثة، مؤكدًا أن العطل تقني والوزارة تعمل على حله.

وتابع: «تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم، وأكدت حل تلك المشكلة خلال ساعة أو ساعتين بالكثير» مطالبًا عدم استعجال أولياء الأمور وسيتم حل المشكلة.

واستكمل: «أي نظام ممكن يتعرض لمشكلة، وأيًا كان الوضع سيتم إصدار بيان من الوزارة لتوضيح وضع الامتحانات».