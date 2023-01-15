الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قداح يتصدر هدافى مباراة مصر والمغرب فى مونديال اليد

مصر والمغرب
مصر والمغرب

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا كبيرا على حساب المغرب بنتيجة 30/19 في ثاني مباريات الفراعنة ضمن منافسات المجموعة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة العالم.

وتألق عدد كبير من لاعبي مصر وخاصة العناصر الشابة التي اعتمد عليها الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو في أغلب دقائق اللقاء.

حصل حارس مرمى الفراعنة عبد الرحمن حُميد على جائزة رجل المباراة إلا أن هناك عدد كبير من اللاعبين تألق أيضا على المستوى الهجومي.

وسجل حسن وليد قداح الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي الزمالك سبعة أهداف اعتلى بها قائمة مسجلي أهداف مباراة اليوم.
وجاء خلف قداح زميله في المنتخب والزمالك كذلك أكرم يسري بتسجيل خمسة أهداف.
وأحرز سيف الدرع  أربعة أهداف ليتفوق بفارق هدف أمام كل من يحيى الدرع وأحمد مؤمن ومهاب سعيد حيث سجل كل منهم 3 أهداف.
وسجل بقية أهداف مصر كل من أحمد هشام (دودو) هدفين بالإضافة لهدف وحيد لكل من علي زين ومحسن رمضان وشادي خليل.

وضمن الفراعنة التأهل لمنافسات الدور الرئيسي قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي أمام أمريكا مساء الثلاثاء المقبل.

 

منتخب مصر منتخب المغرب مونديال اليد 2023 بطولة كأس العالم لكرة اليد

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