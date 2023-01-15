استجابة لمبادرة «الباز».. النواب يتبرعون لصندوق تحيا مصر

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتبرع براتب شهر من أجل دعم صندوق تحيا مصر.

وفي هذا السياق، أعلن عدد من النواب الاستجابة لتلك المبادرة والتبرع لدعم صندوق تحيا مصر.

وأعلن النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" مع الدكتور محمد الباز، تبرعه بـ50% من راتبه طيلة فترة الانعقاد الحالي.

وقال حسين، إن المصريين الحقيقيين هم من يقفون مع مصر في أوقات الأزمات الحقيقية، مؤكدًا أن أي مبادرة من أي نوع ولو حتى بالكلمة الحسنة أمر رائع، وتعطي رمزًا أكبر من أي قيمة مالية.

فيما قال النائب معتز محمود، إن منظمات المجتمع المدني أيضًا عليها دور كبير، في القيام بدورها الخدمي نحو المواطنين.

وتابع: "من أول دور الانعقاد تبرعت براتبي بالكامل لصالح محافظة قنا لدعم البيوت ولم أتقاض أي مليم من مجلس النواب".

واستكمل: "كل واحد يتبرع وفقًا لإمكانياته، يتبرع لصندوق تحيا مصر ومنظمات المجتمع المدني".

كما أشار الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إلى أهمية دعم صندوق تحيا مصر، مضيفا: "أحيي حضرتك على المبادرة دي، ويسعدنا دعم اقتصاد مصر وصندوق تحيا مصر".

حسام الخولي: يسعدنا المشاركة بشيء رمزي لدعم الاقتصاد المصري

بينما أكد النائب حسام الخولي، أن المبادرة رائعة بغض النظر عن المبالغ فهي لها رمزية: "يسعدنا نشارك بشيء رمزي لدعم الاقتصاد، والكل واقف مع بعضه، عارفين ظروف البلد والظروف العالمية".

واستكمل: "كل واحد بإمكانياته يقدر يعمل حاجة، والكل يقف مع بعض".