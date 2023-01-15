هل هناك طريقة أفضل للاحتفال؟.. عيد ميلاد سعيد «عبد الرحمن حُميد»

يحتفل اليوم عبد الرحمن حُميد نجم حراسة مرمى منتخب مصر لكرة اليد بعيد ميلاده الثالث والعشرين.

وقاد حُميد رجال مصر لتحقيق فوز عريض على المغرب بنتيجة 30/19 في ثاني لقاءات الفراعنة ضمن منافسات المجموعة السابعة من الدور التمهيدي في بطولة العالم لكرة اليد.

واحتفل عبد الرحمن حميد بعيد ميلاده بأفضل طريقة ممكنة بعد أن تُوِج بجائزة رجل المباراة بأداء كبير للغاية ساعد به مصر على تحقيق فوزها الثاني.

وأنقذ حُميد 13 تصويبة أمام لاعبي المغرب من أصل 23 تصويبة بنسبة تصديات بلغت 57%.

واحتفلت جميع جماهير مصر في الملعب وعبر منصات التواصل الاجتماعي مع حُميد في عيد ميلاده عبر الإشادة والاحتفاء بالأداء الكبير الذي قدمه منذ دخوله أرض الملعب مع بداية شوط المباراة الثاني.

ونجح الفراعنة في حسم بطاقة التأهل الأولى للدور الرئيسي عن هذه المجموعة قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي أمام أمريكا مساء الثلاثاء المقبل.