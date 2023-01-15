التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار بالعياط

صرحت النيابة العامة بالجيزة اليوم بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وقال شهود عيان إن الضحية خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.