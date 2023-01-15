الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيفية اختيار واقي لشاشة هاتفك لحمايته من الغبار والصدمات

واقي لشاشة هاتفك
واقي لشاشة هاتفك

يعتبر الهاتف الذكي للجميع اليوم ثمينًا للغاية وقيِّمًا ليس فقط بسبب السعر ولكن أيضًا لاستخداماته، لذلك فواقي الشاشة يحمي هاتفك الذكي من الكسر، كما إن إصلاح الشاشة يكلف أكثر من واقي الشاشة، لذا يمكنك إنفاق بعض المال على حمايتها من التعرض للخدوش أو الصدمات الخارجية.

يمكن أن يكون شراء واقي شاشة جيد وموثوق أمرًا صعبًا بعض الشيء، فالسوق مليء بها، سواء كان ذلك من خلال Apple iPhone أو أي هاتف ذكي، فإن واقيات الشاشة  المعروفة أيضًا باسم "الزجاج المقوى" هي أول ما يبحث عنه معظم المشترين. 

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على الرغم من أن الأمر قد يبدو بسيطًا، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب على المرء أن يضعها في الاعتبار وفقًا لما ذكره موقع « gadgets now».

اختر واقي شاشة بناءً على كيفية استخدامك للهاتف:

من المهم العثور على النوع المناسب من واقي الشاشة، ولكن الأهم هو اختيار واقي الشاشة المناسب للأسباب الصحيحة، ما يعنيه هذا هو اختيار الطريقة التي تستخدم بها هاتفك.

تتوفر واقيات الشاشة بشكل أساسي في نوعين بلاستيك وزجاجي، تتميز واقيات الشاشة البلاستيكية بالمرونة وتوفر حماية مناسبة، حيث إنها أرخص نسبيًا مقارنةً بالزجاجي.

باهظة الثمن لا تعني دائما الأفضل:

تتوفر واقيات الشاشة في مجموعة واسعة من أقواس الأسعار، حيث يمكنك العثور على واحد بسعر منخفض، فلا تثق بشكل أعمى في أن الخيار المكلف هو الأفضل دائمًا. 

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تحقق من التقييمات إذا كنت تشتري عبر الإنترنت:

إذا كنت تشتري واقي شاشة عبر الإنترنت، ابحث عن التعليقات من المستخدمين الآخرين، سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كان الملاءمة جيدًا وما إذا كان فعالًا على الإطلاق.

لا تضع واقي شاشة على شاشة قابلة للطي:

تتميز الهواتف الذكية القابلة للطي بشاشة هشة للغاية، وعادةً ما توصي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بعدم تمزيق فيلم الحماية المطبق مسبقًا، حيث ينصح الخبراء بعدم تطبيق أي واقي شاشة تابع لجهة خارجية في الأعلى.

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وائل لطفي

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