ضبط «دجال» لقيامه بالنصب على المواطنين فى أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين عن طريق تحويل الأموال عبر إحدى الخدمات الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، أمكن تحديد وضبط منشئ الصفحة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط)، وبحوزته (هاتفى محمول «محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم»)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.