«الداخلية»: مسجل وراء نشر فيديوهات مخلة بالآداب فى الشرقية عبر «فيس بوك»

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهود مكافحة الجرائم التي يتم الترويج لها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، “فيس بوك”، تقوم ببث وإذاعة مقاطع فيديو منافية للآداب للمواطنين مقابل مبالغ مالية يتم التحصل عليها عن طريق إحدى خدمات تحويل الأموال.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الشرقية أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة (أحد الأشخاص) له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور الفتيات والفيديوهات التي تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه للتحصل على أرباح مادية من المواطنين، فضلًا عن إنشائه الصفحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.