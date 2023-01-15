الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على هداف الشوط الأول من مواجهة مصر والمغرب فى مونديال اليد

مصر والمغرب
مصر والمغرب

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مصر أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات المجموعة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد بتقدم الفراعنة بنتيجة 13/9.

وتألق عدد كبير من لاعبي المنتخب وعلى رأسهم حارس المرمى محمد علي الذي قام بستة تصديات خلال الشوط حافظ بهما على تقدم المنتخب.

ومن الناحية الهجومية وتسجيل الأهداف كان أكرم يسري الجناح الأيمن للزمالك هو أعلى لاعبي مصر تسجيلا ب3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة نجاح 75%.

وجاء خلف يسري كل من مهاب سعيد وأحمد مؤمن وحسن قداح بهدفين لكل منهما.

ويتأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة لتنضم لثلاثة منتخبات أخرى من المجموعة التالية من أجل تكوين مجموعة واحدة في منافسات الدور الرئيسي.

وتمتلك مصر نقطتين جمعتهما من الفوز على كرواتيا قبل انطلاق مباراة اليوم.

منتخب مصر منتخب المغرب بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد 2023

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