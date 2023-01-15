الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نهاية الشوط الأول.. مصر تتقدم على المغرب بفارق أربعة أهداف فى مونديال اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة مصر أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات المجموعة السابعة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد، بتقدم الفراعنة على أسود الأطلس بنتيجة 13-9.

ويسيطر لاعبو مصر على المواجهة منذ البداية على الرغم من إراحة الإسباني باروندو عدد كبير من لاعبيه خلال هذه المواجهة استعدادا للمباريات القوية في الدور الرئيسي وعلى رأسهم كريم هنداوي الذي خرج من قائمة المباراة بالكامل.

افتتحت مصر التسجيل عبر حسن وليد قداح قبل أن تتقدم المغرب بهدفين متتاليين.

حصل أحد لاعبي المغرب على إيقاف لمدة دقيقتين في الدقيقة الرابعة.

وعادت مصر للمباراة مباشرة بأربعة أهداف متتالية لتتقدم 5/2 مع مرور 8 دقائق.

صادف مهاجمو مصر سوء حظ غريب لمدة أكثر من 4 دقائق عجز فيها الهجوم المصري عن تسجيل أي هدف وسط تألق كبير من علاء العروسي حارس مرمى المغرب.

وأنهى مهاب سعيد حالة العقم التهديفي التي صادفت نجوم مصر بتسجيل هدفين متتاليين  لتصبح النتيجة 7/5 في الدقيقة الثامنة عشر من أحداث الشوط.

تألق محمد علي حارس مرمى الفراعنة وتسدى لتصويبتين متتاليتين من لاعبي المغرب قبل أن ينجح أكرم يسري في توسيع الفارق لتصل النتيجة إلى 8/5 عند الدقيقة العشرين.

سجل أحمد هشام (دودو) ومحسن رمضان وأكرم يسري 3 أهداف متتالية ليتسع الفارق إلى ستة أهداف وتصبح النتيجة 11/5 عند الدقيقة 23.

عاد لاعبو المغرب ونجحوا في تضييق الفارق بهدفين متتاليين ليضيق الفارق لأربعة أهداف.

صوب علي زين صاروخا ضرب القائم قبل أن يعود ويصوب من جديد ليدون أول أهدافه في المباراة في الدقيقة 28.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 13/9.

ويتأهل ثلاثة منتخبات عن كل مجموعة لتنضم لثلاثة منتخبات أخرى من المجموعة التالية من أجل تكوين مجموعة واحدة في منافسات الدور الرئيسي.

وتمتلك مصر نقطتين جمعتهما من الفوز على كرواتيا قبل انطلاق مباراة اليوم.

منتخب مصر منتخب المغرب بطولة العالم لكرة اليد 2023

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