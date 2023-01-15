«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

مسألة الخلط بين الدين والدولة مسألة قديمة قدم الدولة المصرية نفسها، وقدم معرفة المصريين للدين.. ظهر ذلك فى العصر الفرعونى، وتواصل خلال فترات مختلفة من تاريخ مصر، تعالوا نر كيف تشكلت هذه العلاقة خلال فترة مصر المسيحية؟

دخلت المسيحية مصر- كما تعلم- على يد مرقس الرسول وهو أحد الإنجيليين الأربعة. واسمه الأصلى «يوحنا» ولم يكن من التلاميذ الاثنى عشر للمسيح عليه السلام. دخل مرقس الرسول مصر عن طريق الصحراء الغربية، فمر ببعض جهات الوجه القبلى، ومنها إلى بابليون، ثم غادرها إلى الإسكندرية، وأخذ يبشر بالمسيح.

أسس مرقس المدرسة اللاهوتية المسيحية فى الإسكندرية، التى نهضت بعبء وضع البذرة الأولى للمسيحية فى مصر، وانتهت حياته شهيدًا على يد الرومان، ومن بعده أخذت المسيحية فى الانتشار بين المصريين، مما أوغر صدر الحكام الرومانيين المسيطرين على البلاد فى ذلك الوقت، فتخفى المؤمنون بالديانة، ولاذ بعضهم إلى الصحراء، وأحرقت الكتب وهدمت الكنائس، وسقط على طريق الإيمان العديد من الشهداء. وظلت مصر على المسيحية حتى عام ٦٤٠م، كما يحكى كتاب «تاريخ الأمة القبطية»، وهى سنة دخول العرب، وبذا ظلت المسيحية الديانة الرسمية للمصريين نحو قرنين ونصف القرن من الزمان.

عندما فتح العرب مصر كان حاكمها هو «سيرس» الرومانى، وكان العرب يلقبونه بـ«المقوقس»، وقد أرسل إليه النبى صلى الله عليه وسلم رسالة خاطبه فيها بـ«عظيم القبط»، ودعاه إلى الدخول فى الإسلام. كان «المقوقس» فى ذلك الوقت يجمع فى يديه بين السلطتين الدينية والدنيوية، شأنه فى ذلك شأن حكام الدولة الرومانية، ومن قبلها الدولة الفرعونية. يقول «باهور لبيب» صاحب دراسة «المقوقس أو سيرس اليونانى»: «كان المقوقس يجمع بين الزعامتين الدينية والسياسية فى مصر أى أنه الحاكم الإدارى، وفى نفس الوقت كان معتبرًا رئيسًا دينيًا للمسيحيين غير الأقباط الذين كانوا تابعين للقسطنطينية».

شأنه شأن كل الحكام الرومان آمن «سيرس» بالطبيعة الثنائية للمسيح، خلافًا للمعتقد الكنسى المصرى الذى كان يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح، اضطهد المقوقس المسيحيين القبط، وضغط عليهم وطاردهم من أجل تغيير معتقدهم، لكنهم ثبتوا وقاوموا حتى الشهادة، لكن ذلك لا ينهض كسبب، كما يذهب بعض الكُتاب، لترحيب المسيحيين الأقباط بالفتح العربى، ففى كل الأحوال كان العرب يحملون عقيدة مغايرة تمامًا للعقيدة المسيحية، خلافًا للرومان الذين اتحدوا مع الأقباط فى الإيمان بالمسيحية، لكنهم اختلفوا فى طبيعة المسيح.

علاقة الدين بالدولة خلال عصر مصر المسيحية، كانت كما هى فى العصر الفرعونى، إذ جمع الحاكم بين الرئاسة الإدارية الدنيوية والرئاسة الدينية، لكن ما يحكيه القرآن عن تفاعل المصريين مع فكرة الولاية الدينية للحاكم فى العصر الفرعونى، كانت مختلفة أشد الاختلاف عن الحال فى عصر المسيحية.. فالمصرى المسيحى لم يؤمن بفكرة الحاكم الإله، فى حين انساق المصريون وراء فكرة ألوهية فرعون، وانسجموا مع فكرة تعدد الآلهة، ولم يروا فى ذلك غضاضة، يستوى فى ذلك المصريون فى عصر النبى يوسف والمصريون فى عصر النبى موسى، لكن ذلك لا يمنع من استجابة بعضهم لدعوة الحق، عندما فهموها من أنبياء الله. وليس أدل على ذلك من استجابة صاحبى سجن يوسف لدعوة التوحيد التى دعاهما إليها، وما يمكن أن يفهم ضمنًا من دعوة الملك ليوسف ليكون جزءًا من جهازه الإدارى، ما يعنى قبوله أيضًا بدعوة التوحيد وإيمانه بالإله الواحد.

كذلك آمن سحرة فرعون لما أدركوا صدق نبوة موسى عليه السلام، وواجهوا بأقصى درجات الشجاعة والبسالة تهديد فرعون لهم، بعد أن أعلنوا إيمانهم: «وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين». وقد شكلت الجماعة المؤمنة فى حالة النبى يوسف والنبى موسى استثناء على القاعدة الممثلة لغالبية المصريين الذين دانوا بالولاء الدينى، بنفس الدرجة التى دانوا بها دنيويًا، للحاكم، قناعة منهم بأنه لا انفصال ما بين الزعامة الدينية والزعامة الدنيوية.

لم يكن للأقباط الذين عاصروا الفتح العربى لمصر أن يتقبلوا تغيير عقيدتهم بسهولة. ومن الصعوبة بمكان موافقة الكُتاب الذين يذهبون إلى أن مصر فتحت تسليمًا. فقد قاوم الرومان الذين كانوا يحكمون البلاد آنذاك العرب الفاتحين مقاومة شرسة، وخاضوا ضدهم عدة معارك، لكن الغلبة فى المعركة كانت لجيش عمرو بن العاص الذى تمكن من الاستيلاء على مصر. فبعد عدة شهور من محاصرة حصن بابليون، استطاع الزبير بن العوام تسلق سوره وفتحه أمام المسلمين، وهنالك استسلم الروم وأبرموا معاهدة صلح مع عمرو بن العاص، كان من أهم بنودها: تحديد فترة هدنة بـ١١ شهرًا على أن ينسحب الروم خلالها انسحابًا تامًا من مصر، مع دفع تعويض للجيش العربى مقداره ١٣ ألف دينار، وتعهد المسلمون بحماية الكنائس، وأن يبقى للأقباط جميع أموالهم وأراضيهم.

والكلام فى كتاب الأمان الذى أعطاه عمرو بن العاص للمصريين كان موجهًا لأقباط مصر جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شىء من ذلك». ويعنى ذلك أن الأقباط المصريين لم يقبلوا بعد الفتح العربى بالدخول فى الإسلام، ورضوا بمعادلة الأمان التى أقرها لهم عمرو بن العاص، الذى لم يكن من ناحيته طامحًا إلى إيمان المصريين، قدر ما كان طامعًا فى ثروات مصر وطعمتها، فقد كانت الحاجة لأدوات الاقتصاد حينها أشد وأعمق من الحاجة لزيادة عدد المؤمنين بالعقيدة الإسلامية، لذا فقد ظل الأقباط المصريون على عقيدتهم لعقود طويلة بعد الفتح العربى لمصر.

وبعد دخول العرب المسلمين بدأت تتبلور معادلة أشد ضراوة للعلاقة بين الدين والدولة فى بر مصر.