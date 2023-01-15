آفاق النجاح «شارك تانك مصر»: ابتكارات واعدة.. ودعم غير مسبوق لـ«رواد الأعمال»

عرضت قناة «CBC»، ومنصة «WATCH IT» الرقمية، أمس، الحلقة الثانية من برنامج «شارك تانك مصر»، الذى يستهدف اكتشاف المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال فى مختلف المجالات.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرنامج لعرض قصص نجاح العديد من المبتكرين والمستثمرين، من خلال مسابقة يتم إجراؤها خلال الحلقات، بالتعاون مع شركة POD الوكيل الإعلانى، وشركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة «الفورمات» الأصلى للبرنامج.

«قماش ضد الاختراق» بـ6 ملايين جنيه.. واللجنة: يحتاج لمتخصص

عرضت الحلقة أفكار المشروعات المتسابقة، وكانت البداية مع المتسابقيْن أحمد أشرف وعلى عبدالله، حيث بدأ الثنائى تعريف نفسيهما، مشيريْن إلى أنهما تابعان للتحالف القومى للنسيج، التابع للمجلس القومى للبحوث، ويتمثل مشروعهما فى صناعة عدد كبير من منتجات الحماية الشخصية أو الرفاهية، كما ذكرا أن شركتهما متخصصة فى تقديم القماش غير القابل للقطع أو الاختراق.

وخلال العرض، قال الثنائى للجنة التحكيم إن الاستثمار المطلوب فى هذا المشروع، هو ٦ ملايين جنيه، مقابل أن تعطى شركتهما ٢٥٪ من حصتها فى الأرباح للجنة القروش، على أن تقسم تلك النسبة على مرحلتين، ١٥٪ لمدة عشر سنوات و١٠٪ مدى الحياة.

وكشفا عن أنهما تقدما بمشروعهما لشركات خليجية، التى أعربت عن استعداها للتعاون معهما، وتسويق منتجاتهما داخل الأسواق الخليجية، كما أشارا إلى أنهما صمما موقعًا إلكترونيًا لترويج منتجاتهما، وأن لديهما استعدادًا للتعاون مع الاتحادات الرياضية.

وقدمت «لجنة القروش» نصائح للمشتركيْن، قائلة إن عليهما أن يستعينا بمستثمر يهتم بهذه الأمور أكثر ويفهم فيها بشكل أدق، معلنة عن رفضها الاستثمار فيه، خاصة أن المبلغ المطلوب كبير، على حد وصفها.

المستثمر محمد منصور يظهر فى «لجنة القروش»

شهدت الحلقة استعراض أعضاء لجنة تحكيم مسابقة البرنامج، وهى اللجنة التى تسمى «القروش» وتضم ٥ أعضاء، إذ انضم إليها عضو جديد هو رجل الأعمال والمستثمر محمد منصور، باعتباره «القرش السادس»، حسب ما جاء فى الحلقة.

وعرضت الحلقة تقريرًا عن محمد منصور الذى وصفته بالوافد القوى الجديد، ساردة عدة معلومات عنه، ومنها أنه بدأ رحلته فى الاستثمار عام ١٩٩٧، بعد دراسته لإدارة الأعمال فى كلية بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ونجح خلال عمله مع شركة «ماكدونالدز مصر»، حيث استطاع أن يوسع نطاق فروعها فى معظم محافظات مصر.

وقال التقرير عن «منصور»: «دلوقتى بيقود شركة (إنفينتى)، أكبر شركة للطاقة المتجددة فى مصر وإفريقيا، والوحيدة التى تمتلك شركة شحن للسيارات الكهربائية، كما أنه يستثمر أيضًا فى التطوير العقارى، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بالم هيلز».

مليون جنيه قرضًا واستثمارًا لتصنيع المنتجات الطبية

قدمت المشتركة شيماء محمد عبدالخالق، من محافظة قنا، مشروعًا بعنوان «سيركيت»، الذى يعتمد على استخراج سم العقارب، لاستخدامه فى كثير من الصناعات والمشروعات، خاصة تصنيع منتجات التجميل والأدوية.

وأوضحت المشتركة أن مشروعها قائم على تربية العقارب، وتعلم كيفية استخراج السم من العقرب الميت وتحويله إلى علاجات ومستحضرات تجميل، طالبة استثمارًا بمبلغ مليون جنيه مقابل ٣٠٪ من حصة الشركة.

وشهدت الحلقة تحديًا ظريفًا بين لجنة التحكيم والمشتركة، حيث حاول أعضاء «القروش» لمس العقارب الحية، لكن باءت المحاولة بالفشل خوفًا من سمومها. وقالت «شيماء» إنها تعيش فى محافظة قنا، حيث درجة الحرارة العالية للغاية، وهو ما يجعل العقارب نشطة، ويدفعها للخروج من جحورها، ما يؤدى إلى زيادة هجماتها ولدغاتها. وأضافت أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء محافظتها يصابون بلدغات العقارب، خصوصًا فى الصحراء، ومن هنا جاءت لها فكرة الاستفادة من سم العقارب فى أشياء مفيدة، عبر صناعة منتجات طبية وعلاجية وتجميلية، لافتة إلى أن العقارب كانت تُعبد أيام القدماء المصريين، وكانت رمزًا لـ«الخصوبة». ورغم الانبهار بمشروع تربية العقارب، كان للجنة التحكيم بعض التحفظات عليه، وعرض عبدالله سلام عضو اللجنة مليون جنيه، يُمنح نصف المبلغ كقرض، والنصف الآخر كاستثمار مقابل ٣٠٪ من حصة الشركة، فيما قبلت المشتركة العرض، ووعدها أيمن عباس عضو اللجنة بالمساعدة من خلال علاقاته مع المهتمين بالأدوية.

الموافقة على «ماورد» للمنتجات الطبيعية مقابل 51%

عرض المتسابق حسام المراغى مشروعه «ماورد» تحت شعار «ثقة تعزز الجمال»، والذى يضم منتجات تجميلية مصنوعة من موارد طبيعية، وقد بدأ تدشينه منذ ٤ سنوات.

وخلال العرض، طلب «المراغى» الاستثمار فى مشروعه بمبلغ ٢.٥ مليون جنيه مقابل ٥٠٪ من حصة الشركة، وعرض عليه رجل الأعمال أيمن عباس، عضو اللجنة، أن يقبل المشروع مقابل نسبة ٥١٪، على أن يمنح صاحبه ٢٥٠ ألف جنيه قبل استخراج التراخيص، ثم يمنحه دفعة بمليون و٢٥٠ ألف جنيه، ثم دفعة مثيلة بعد استخراج التراخيص بشكل رسمى، وهو العرض الذى وافق عليه «المراغى».

وانبهرت اللجنة بالمشروع، وبعد مناقشات واستفسارات مع صاحبه، قدمت له نصيحة بإعادة النظر للمشروع بدقة مرة أخرى، إضافة إلى الاهتمام باستخراج التراخيص.

«تلقيح النخيل» يحصل على منحة مليون جنيه من وزارة الاتصالات

عرض المشتركان مصطفى محمد ومحمد العقاد، صاحبا شركة «عكوب»، مشروعهما الخاص بعملية تلقيح النخيل باستخدام الطائرات الإلكترونية التى تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام الطاقة النظيفة فى شحن البطاريات.

وتقدم الثنائى بعرض استثمار بـ٢.٥ مليون مقابل ١٥٪ من حصة الشركة لمشروع تلقيح النخيل، مشيريْن إلى أن كل طائرة إلكترونية ستحمل لقاحات نخيل تصل إلى ٥ كيلوجرامات، .

وقدمت «لجنة القروش» نصيحة للمشتركيْن، وهى التركيز فى مسألة التلقيح فقط، وأن تكون هناك رؤية جديدة فى العمل تختلف عن الآخرين، رافضة المشروع. ورغم رفضها، عرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة احتضان له، بمركز «إبداع مصر الرقمية»، بمبلغ مليون جنيه.