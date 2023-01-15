عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريراً بعنوان "معرض أهلًا رمضان بالبحر الأحمر.. سلع متوافرة تلقى رضا المواطنين".

وقال التقرير إن معارض “أهلًا رمضان” التي دشنتها وزارة التموين بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر تواصل عرض السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن جهود الدولة لمواجهة جشع التجار ومنع احتكار السلع.

ومن جانبه نفى مواطنو البحر الأحمر ما يتم تداوله من إشاعات عن وجود نقص في السلع بالأسواق، مؤكدين أن جميع السلع متوفرة بكميات دون تحديد الكميات التي يمكن للمواطن الحصول عليها، كما أشادوا بمعارض “أهلاً رمضان” التي وفرت السلع بأقل من مثيلاتها المعروضة بالهايبر ماركت وبجودة أعلى.