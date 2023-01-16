الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 16 يناير 2023 وبيان درجات الحرارة لجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 16 يناير 2023، حيث يسود طقس معتدل نهارا على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك وفقا للصور التي تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

حالة الطقس اليوم الإثنين 16 يناير

وتشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 استمرار الأجواء الباردة ليلا، وفي الصباح الباكر على كافة محافظات الجمهورية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وتكون خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وشمال الوجه البحري، حيث تصحبها في بعض الأحيان أصواتًا رعدية.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية تكوين الشبورة المائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي تكون غير مؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية والتي تتكون بسبب الأمطار التي تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

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درجات الحرارة في كافة محافظات الجمهورية

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 117 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 21 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 22 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 13 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

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درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 12 والصغرى 09 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 18 والصغرى 09 درجة مئوية.

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