3 سنوات على إطلاق «التأمين الصحى الشامل»: رعاية لكل الصريين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، عن حصاد إنجازات الهيئة، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك بعد مرور ٣ سنوات من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك من محافظة بورسعيد فى يوليو ٢٠١٩، معلنًا عن تشغيل المنظومة رسميًا فى نوفمبر من ذات العام.

5 ملايين مواطن تم تسجيلهم بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

6 محافظات ضمن المرحلة الأولى للمنظومة وهى: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، السويس، جنوب سيناء.

19 مليون خدمة طبية وعلاجية تم تقديمها بالمنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

9 ملايين خدمة رعاية أولية تم تقديمها بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

270 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، منذ تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وفقًا لأعلى الممارسات والمعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية.

2.5 مليون فحص طبى شامل لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، حيث يتم إجراؤه بشكل سنوى لكل منتفع بالمنظومة الجديدة، منذ بداية انتفاعه بالخدمات الطبية للمنظومة الجديدة، وذلك بهدف المتابعة الدورية والمستمرة والكشف المبكر عن الأمراض أو مسبباتها، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

108منشآت طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية تم تسجيلها واعتمادها، منها ٥٤ منشأة صحية معتمدة وفقًا لمعايير GAHAR٢٠٢١ المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بـ٤ محافظات ضمن المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.

4.6 مليون ملف طبى إلكترونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

138 وحدة ومركز صحة الأسرة بمحافظات «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء» تم تفعيل آليات الميكنة والتحول الرقمى بها.

140 منشأة طبية بمحافظات التأمين الصحى الشامل تم الانتهاء من تفعيل منظومة المعامل LIS داخلها.