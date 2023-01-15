محمد غنيم: 1616 مشروعًا بـ12 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة» فى بنى سويف (حوار)

- المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تشمل عاصمة الإقليم والواسطى والفشن

- تبطين 593.5 كيلومتر بتكلفة 1.46 مليار جنيه

- «مشروعك» مول 15 ألف مشروع بـ2.2 مليار جنيه

- توفير 24 ألفًا و343 فرصة عمل فى مختلف القطاعات

قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نفذت ١٦١٦ مشروعًا فى ٦٦ قرية بببا وناصر، بـ١٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستكون فى ٣ مراكز؛ بنى سويف الواسطى والفشن، ويجرى عقد جلسات حوار مجتمعى لمعرفة المطالب والاحتياجات الفعلية للأهالى.

وأضاف «غنيم»، فى حواره مع «الدستور»، أن محور الفشن يخدم حركة الاستثمار ويسهل حركة النقل والبضائع على ضفتى النيل، لافتًا إلى الانتهاء من تبطين ٥٩٣.٥ كيلومتر من الترع بتكلفة مليار و٤٦١ مليونًا و٢٠٦ آلاف جنيه، لافتًا إلى أن «مشروعك» قدم مليارين و٢٢٠ مليون جنيه لتمويل ١٥ ألف مشروع صغير، وفرت ٢٤ ألفًا و٣٤٣ فرصة عمل فى مختلف القطاعات.

■ بداية.. ما مستجدات أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزى ناصر وببا؟

- فى البداية لا بد أن نشيد بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لأنها مشروع ضخم أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصرى.

ومنذ بدء تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» داخل المحافظة، أنفذ جولات مستمرة لتفقد الأعمال بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، والبالغ عددها ٦٦ قرية بمركزى ناصر وببا، إذ يجرى تنفيذ ١٦١٦ مشروعًا فى كل القطاعات المختلفة، بتكلفة ١٢ مليار جنيه، وأتابع معدلات التنفيذ على أرض الواقع ولا أكتفى بالتقارير والاجتماعات المكتبية، توفيرًا للوقت والجهد، لأن المبادرة تعتبر من أولويات أجهزة الدولة بشكل عام.

وخلال زياراتى، أوجه بعدم التأخير فى هذا الملف الحيوى، الذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا فى القرى، من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم فى كل القطاعات والمرافق الحيوية الخدمية.

وعادة، ألتقى ممثلى الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال خلال جولاتى، وأؤكد أهمية الانتهاء من المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لذلك.

■ كيف كان الحوار المجتمعى فى القرى المدرجة بالمرحلة الثانية من «حياة كريمة»؟

- المرحلة الثانية من «حياة كريمة» فى ٣ مراكز، بنى سويف والواسطى والفشن، وجرى عقد جلسات حوار مجتمعى، لمعرفة المطالب والاحتياجات الفعلية للأهالى لوضعها فى خطط التطوير. ويجرى، خلال اللقاءات، فتح باب الحوار مع الأهالى لاستعراض مطالبهم واحتياجاتهم فى مختلف القطاعات.

وأود توجيه التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاقه مبادرة «حياة كريمة»، لأنها تقدم حلولًا جذرية للمشكلات المزمنة بالقرى المستهدفة من خلال توفير كل الخدمات للمواطنين عن طريق تنفيذ مشروعات للبنية التحتية والخدمية والمشروعات التنموية للأسر، وكل التداخلات الاجتماعية الضرورية.

■ ما تفاصيل مشروع «محور الفشن الحر» على النيل؟

- أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته بإنشاء محور الفشن الحر على النيل، ضمن المشروعات التى تنفذها الدولة فى إطار خطتها لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين.

المحور تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، ضمن ٥ محاور جارٍ تنفيذها على النيل بالوجه القبلى، ويبلغ طوله ٢٧ كيلومترًا، وعرضه ٢٢ مترًا، ويضم حارتين مروريتين، بعرض ٧.٥ متر فى كل اتجاه.

ويضم المشروع ٢٥ عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، و١٩ كوبرى، منها ٥ كبارى رئيسية: كوبرى على الطريق الصحراوى الشرقى وكوبرى أعلى المجرى المائى للنيل وكوبرى على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة/ أسوان الزراعى الغربى وكوبرى بحر يوسف وكوبرى على الصحراوى الغربى»، بجانب ٦ أنفاق على مدقات زراعية.

والمحور يمثل إضافة قوية للبنية التحتية لشبكات الطرق داخل محافظة بنى سويف، ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ويسهل حركة النقل والبضائع على ضفتى النيل ويربط المحاور المرورية الطولية ويزيد من فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل ٢٥ كم، لتوسطه محور عدلى منصور شمالًا ومحور بنى مزار بالمنيا جنوبًا.

■ إلى أين وصلت جهود تبطين الترع والمصارف داخل المحافظة؟

- انتهينا من تبطين ٥٩٣.٥ كم بتكلفة مليار و٤٦١ مليونًا و٢٠٦ آلاف جنيه، من إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها ٨٨٤.٦٨٧ كم، بتكلفة مليارين و٤١٥ مليونًا و٣٨٤ ألف جنيه، وتخدم ٢٨٧ ألفًا و٢٢٩ فدانًا، من خلال ٢٣٨ ترعة بدائرة المحافظة.

وتقدر الأعمال الجارى تنفيذها بأطوال ٨٥٠.٦٨٧ كم، لتخدم زمام ٢٧٨ ألفًا و٥٤ فدانًا، باعتمادات تقدر بمليارين و٣١١ مليونًا و٣٨٤ ألف جنيه، ويبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها ٣٤ كم، باعتماد ١٠٤ ملايين جينه.

■ كيف استعدت المحافظة لتطبيق قانون المحال العامة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؟

- استعدت المحافظة لتطبيق قانون المحال العامة، من خلال حملات توعوية وتقسيم مجموعات وفرق العمل على المناطق والقرى داخل المحافظة، لتوضيح أهداف القانون ١٥٤ بطريقة بسيطة للمواطنين، تحفيزًا لهم على سرعة التسجيل، وحتى لا يقع المخالفون تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة.

وناقشت مع رؤساء المدن ومسئولى المراكز التكنولوجية كل الاستعدادات لبدء تطبيق القانون بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات ذات الصلة، وتمت مراجعة المراكز التكنولوجية ومركز إصدار التراخيص؛ للوقوف على جودة الخدمات، لاستقبال المواطنين. وجرى تخصيص شباك لذوى الإعاقة، وتوفير إخصّائى تخاطب للصم والبكم لتوفير الخدمة لذوى الهمم. القانون الجديد تم وضعه لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق الاستفادة لكل الأطراف؛ الدولة وأصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين، فالقانون سيوفق أوضاع المحال غير المرخصة وسيدمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

■ ماذا عن العمل فى مبادرة «مشروعك»؟

- مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، تنفذها وزارة التنمية المحلية، بمشاركة عدد من البنوك الوطنية، لخلق فرص عمل للشباب، عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، ودعم وتشجيع الشباب لتدشين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر.

إجمالى قيمة المشروعات التى جرى تمويلها من خلال «مشروعك» وصل إلى مليارين و٢٢٠ مليونًا و٣٤٣ ألف جنيه، واستفاد منها ١٥ ألفًا و٦٦ مشروعًا صغيرًا، وفرت ٢٤ ألفًا و٣٤٣ فرصة عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى مايو ٢٠١٥ حتى نوفمبر الماضى.

■ ما آليات التواصل بين المواطنين ومحافظ بنى سويف؟

- هناك آليات كثيرة متاحة للمواطن للتواصل معى، منها الجولات اليومية فى كل أنحاء المحافظة لمتابعة سير العمل، فخلال تلك الزيارات ألتقى المواطنين وأستمع إليهم وأوجه بحل كل المشاكل التى تقابلهم.

كما يمكن للمواطنين التواصل معى من خلال التحدث مع نواب المحافظ، الذين ينفذون جولات تفقدية يوميًا وينقلون لى الصورة كاملة.

وخصصنا موعدًا لعقد لقاء مفتوح مع المواطنين بشكل دورى، لمقابلة المواطن وجهًا لوجه، بحضور كل المسئولين، كما نعقد لقاءات مفتوحة بمقرات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن السبع.

■ ماذا عن ندوات الحوار الوطنى التى جرى عقدها داخل المحافظة خلال الفترة الماضية؟

- خلال الفترة الماضية، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الندوات مع المواطنين وطلاب جامعة بنى سويف، وهناك سلسلة لقاءات يعقدها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مع ‏المواطنين.