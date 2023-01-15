الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

الناتو: بوتين اقترف خطأ بشنّه هجومًا عسكرياً على أوكرانيا

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، أن دولًا غربية سترسل لـ أوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وقال ستولتنبرج لصحيفة هاندلسبلات اليومية، قبل اجتماع هذا الأسبوع في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف "إن التعهدات الأخيرة بتسليم اسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب"، بحسب فرانس برس.

وأضاف: "نحن في مرحلة حاسمة من الحرب. لذلك، من المهم أن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج اليها لكي تنتصر".

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، تطالب كييف بمزيد من الأسلحة الثقيلة فيما قامت الدول الغربية بتوسيع نطاق الأسلحة التي  تؤمّنها.

الأسبوع الماضي، تعهّدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تزويد أوكرانيا آليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع هي 40 مدرّعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرّعة أميركية من طراز برادلي وعدد من مدرّعات "ا ام اكس-10" الفرنسية.

لكن الضغط على الحلفاء يزداد ليوافقوا على تسليم دبابات قتالية.

وتعهدت المملكة المتحدة السبت إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

وقال ستولتنبرج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنّه هجومًا على أوكرانيا.

وأوضح "لقد بالغ في تقدير قدرة قواته المسلحة. نرى أخطاءهم الميدانية وافتقارهم إلى المعنويات ومشاكل القيادة لديهم ومعداتهم الرديئة"، لكن الروس "أظهروا استعدادهم لتكبد خسائر فادحة من أجل تحقيق أهدافهم".

ينس ستولتنبرغ أوكرانيا الأسلحة الثقيلة قاعدة رامشتاين كييف

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