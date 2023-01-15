الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض عيار 21.. تحديث سعر الذهب الآن في مصر

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب انخفاضا طفيفا خلال تعاملات، اليوم الأحد، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 10 جنيهات ليصل إلى 1820 جنيها للشراء، وانخفضت كافة أعيرة الذهب خلال تداولات اليوم .

وتعرض الدستور في السطور التالي تحديث سعر الذهب الآن في مصر لكافة أعيرة الذهب.

سعر الذهب عيار 21  

  • سجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – تراجع خلال تعاملات اليوم مسجلًا بيع 1,800 جنيه، و للشراء 1,820 جنيه.
  • وسجل الذهب عيار 24 للبيع 2,057  جنيه، وللشراء 2,080 جنيه منخفضًا بقيمة 11.5 جنيه.
  • الذهب عيار 22 انخفض أيضًا بقيمة 10.5 جنيه مسجلًا   للبيع 1,886 جنيه، وللشراء 1,907 جنيه .

سعر الدولار اليوم الأحد 15- 1- 2023 فى البنوك المصرية

انتعاش المعادن بقيادة الذهب فى السوق العالمية

  • بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,543  جنيه ، وللشراء 1,560جنيه منخفضا بقيمة 8.5 جنيه .
  • الذهب عيار 14 تراجع 6.25 جنيه ليسجل للبيع 1,200 جنيه، وللشراء 1,213جنيه.
  • عيار 12 سجل للبيع 1,029 جنيه، وللشراء 1,040جنيه .
  • الاونصة سجلت للبيع 63,977 جنيه، وللشراء 64,688 جنيه .

 

سعر الجنيه الذهب 

 

  • سجل الجنيه الذهب:  للبيع 14,400 جنيه، وللشراء 14,560جنيه .
  • جنيه ذهب عيار 21: 15630 جنيه
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 3960 جنيه
  • سعر كيلو الذهب سجل للبيع 2,057,143 جنيه، وللشراء 2,080,000جنيه.
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سعر الذهب في سوق المال 

ويأتي سعر الذهب في سوق المال أقل من سعره المتداول عليه في سوق الصاغة، حيث يعد سوق المال هو السعر الرسمي للذهب المتداول عليه عالميًا، وجاء سعره كالتالي : 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,823 جنيه$61.79
سعر الذهب عيار 221,671 جنيه$56.64
اسعار الذهب عيار 211,595 جنيه$54.07
اسعار الذهب عيار 181,367 جنيه$46.34
سعر الذهب عيار 141,063 جنيه$36.04
سعر الذهب عيار 12911.37 جنيه$30.89
سعر الذهب عيار 9683.53 جنيه$23.17
اسعار أوقية الذهب56,687 جنيه$1,922
اسعار جنيه الذهب12,759 جنيه$432.52
اسعار كيلو الذهب1,822,735 جنيه$61,788

 

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب سعر الذهب عيار 21 تحديث سعر الذهب سعر الجنية الذهب سعر كيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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