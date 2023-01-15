انخفاض عيار 21.. تحديث سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب انخفاضا طفيفا خلال تعاملات، اليوم الأحد، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 10 جنيهات ليصل إلى 1820 جنيها للشراء، وانخفضت كافة أعيرة الذهب خلال تداولات اليوم .

وتعرض الدستور في السطور التالي تحديث سعر الذهب الآن في مصر لكافة أعيرة الذهب.

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – تراجع خلال تعاملات اليوم مسجلًا بيع 1,800 جنيه، و للشراء 1,820 جنيه.

وسجل الذهب عيار 24 للبيع 2,057 جنيه، وللشراء 2,080 جنيه منخفضًا بقيمة 11.5 جنيه.

الذهب عيار 22 انخفض أيضًا بقيمة 10.5 جنيه مسجلًا للبيع 1,886 جنيه، وللشراء 1,907 جنيه .

بلغ سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,543 جنيه ، وللشراء 1,560جنيه منخفضا بقيمة 8.5 جنيه .

الذهب عيار 14 تراجع 6.25 جنيه ليسجل للبيع 1,200 جنيه، وللشراء 1,213جنيه.

عيار 12 سجل للبيع 1,029 جنيه، وللشراء 1,040جنيه .

الاونصة سجلت للبيع 63,977 جنيه، وللشراء 64,688 جنيه .

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب: للبيع 14,400 جنيه، وللشراء 14,560جنيه .

جنيه ذهب عيار 21: 15630 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 3960 جنيه

سعر كيلو الذهب سجل للبيع 2,057,143 جنيه، وللشراء 2,080,000جنيه.

سعر الذهب في سوق المال

ويأتي سعر الذهب في سوق المال أقل من سعره المتداول عليه في سوق الصاغة، حيث يعد سوق المال هو السعر الرسمي للذهب المتداول عليه عالميًا، وجاء سعره كالتالي :