طالب في الـ50 عامًا.. عم عوض يعود للفصل لاستكمال دروسه (صور)

تصدرت صور عوض سامى بدير، ابن محافظة كفر الشيخ منصات السوشيال ميديا وأطلق عليه رواد مواقع التواصل أنه أكبر طالب بالأول الاعدادى فى مصر ويتم امتحانه حاليا فى مدرسة الترزى للتعليم الاساسي بكفر الشيخ.

يقول عوض، لـ"الدستور" إنه فوجئ بتداول صوره معربًا عن سعادته لهذا الأمر، مضيفًا أنه قرر فى سن الخمسين عاما استكمال تعليمه عوضا لما فاته، مشيرًا إلى أنه لم يتأثر قط، بمقولة: “بعد ما شاب ودوه الكتاب”.

أضاف عوض خلال تصريحاته الخاصة أنه يعمل على جمع أولاد قريته ويقوم بالمذاكرة لهم ومراجعة المنهج الدراسي قبل الامتحانات، مشيرًا إلى أنه يحب دائما يخدم أهل وأطفال قريته .

ونصح عوض جميع من فى سنه ولم يكملون تعليمهم أن يكملون تعليمهم ما كانت النتائج أو الانتقادات، لأن العلم أهم شيء.