رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام الامتحانات الإلكترونية في كلية التمريض

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، انتظام الامتحانات الإلكترونية التي يؤديها طلاب كلية التمريض داخل قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، يصاحبه الدكتورة غنى عبدالناصر، عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة شيماء حسن رئيس اللجان.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير العملية الامتحانية دون حدوث أي مشكلات سواء تقنية أو فنية، مؤكدًا ضرورة تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأدية الامتحانات إلكترونيًا، موضحًا أن إدارة الجامعة حرصت على تفعيل منظومة التحول الرقمي وتطوير نظم التقويم وإجراء الامتحانات إلكترونيًا، وذلك لتحسين مخرجات العملية التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب.

وأشارت الدكتورة غني عبد الناصر، إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، يؤديها ٢٢٣٢ طالبًا وطالبة بجميع الفرق الدراسية، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة الطفيليات، أما طلاب الفرقة الثانية أدوا امتحان مادة علم الأمراض الباطنة، والفرقة الثالثة مادة علم نفس المرأة، كما أدى طلاب الفرقة الرابعة امتحان مادة علم النفس.

كما قام رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية للاطمئنان ومتابعة انتظام سير أعمال الامتحانات بكلية الهندسة، يصاحبه الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع والدكتور محمد محمود وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال جولته شدد الدكتور مصطفى عبدالخالق، على الالتزام بمراعاة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتشديد على منع أي طالب دخول لجنته بالهاتف المحمول، منعًا لمسببات الغش، بالإضافة إلى توفير الهدوء والانتظام التام داخل اللجان، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال أداء امتحاناتهم.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم انه يؤدي الامتحانات ٩٠٣ طلاب وطالبات، تم توزيعهم على ٢٦ لجنة امتحانية، مضيفًا أن الامتحانات تتم على فترة واحدة وتستمر حتى يوم ٢٦ من يناير الجاري.