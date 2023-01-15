منتجات مدارس التعليم الفني بالبحيرة تغزو الأسواق المحلية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الدور المهم والحيوى الذى تقوم به المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة فى سد العجز من المنتجات الغذائية من خلال الاشتراك فى المعارض والمنافذ التى تقدم هذه الخدمات.

وبلغ عدد المنافذ 21 منفذًا، إضافة إلى معارض أهلا رمضان التى تنظمها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وتشارك مدارس التعليم الفنى الزراعية فى تقديم وعرض منتجات الأجبان بمختلف أنواعها والمنتجات الدهنية من السمن والالبان والقشطة ومنتجات الألبان والعصائر المختلفة والمربات والمخللات والعجائن والمخبوزات وبعض أصناف الخضر ومنتجات الدواجن .

وأشار الديب إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد قامت بترشيح محافظة البحيرة ممثلة في مدرستى "دمنهور الثانويه الزراعيه وناصر الثانويه الزراعيه العسكرية" للإشتراك فى فعاليات المعرض الدولى للصناعات الغذائية والالبان" فوود افريكا" الذى أقيم بأرض المعارض الدولية بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٤-٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ والذى يعد أهم وأكبر الفعاليات الدولية فى مجال المعارض المتخصصة فى القارة الأفريقية ويعزز فرص النمو والتصدير وتحقيق التنمية المستدامة حيث شارك فى معرض فود افريكا فى دورته السابعة هذا العام أكثر من ٧٠٠ شركة مثلت ٣٢ دولة واكثر من ٥٠٠ مشترى دولى وظهرت فيه منتجات التعليم الزراعى بالبحيرة بجودة عالية ومتميزة نالت إعجاب العديد من الدول المشاركة .

قال وكيل الوزارة إن من أهم النتائج الإيجابية للمعرض هذا العام قيام الإدارة العامة لقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم بترشيح محافظة البحيرة لتكون محل زيارة عدد من المستثمرين "أصحاب إحدى شركات تسويق المنتجات الغذائية داخل مصر وخارجها".

حيث استقبلهم وكيل الوزارة بمكتبه ثم اصطحبهم محمود الزرقا مدير عام التعليم الفنى لزيارة كل من المدرستين الممثلتين لجمهورية مصر العربية فى فعاليات المعرض " وقاموا خلال الزيارة بتفقد أقسام الألبان والصناعات الغذائية وتم وضع الخطوط العريضة لعمل تعاقدات لتوريد المنتجات الغذائية إنتاج تلك المدارس إلى بعض المعارض والأسواق بالقاهرة تمهيداً لاقتحامها الأسواق الدولية الخارجية وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وأهمية إحداث الترويج المناسب وزيادة الوعى التصديرى لمنتجات تلك المدارس لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المشرفة للمنظومة التعليمية بالبحيرة فى كافة المجالات وقيام التعليم الفنى بدوره فى خدمة المجتمع المحلى وتلبية احتياجات مواطنيه.