الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس فرد أمن بتهمة بيعه أنتيكات مسروقة في الجمالية

حبس
حبس

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس فرد أمن متهم بسرقة أنتيكات وبيعها بالجمالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفحص المضبوطات، وتسليمها لمالكها.

تلقى قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بعرض شخص قطع من الفضيات والأنتيكات والتحف للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية على أصحاب محال بيع المشغولات الفضية بدائرة القسم. 

بالانتقال أمكن ضبطه وتبين أنه فرد أمن سابق بإحدى شركة الأمن - مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مجموعة من الفضيات والتحف والأنتيكات "مجهولين المصدر"، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة (كمية من الفضيات والأنتيكات - 2 جهاز   "لاب توب ") من داخل مسكن ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل) بأسلوب "كسر الشباك" نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بالفيلا محل الواقعة، وعلمه بأن قاطنيها غير متواجدين بها بصفة دائمة  فإختمر فى ذهنه فكرة سرقتها وتمكن من دخولها وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك تصرف فى بعضها بالبيع لدى عملائه "حسنى النية" (3 من مالكى محال التحف والفضيات – مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف العملاء المشار إليهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (المشغولات الفضية والأنتيكات المستولى عليها - جهاز "لاب توب") وبمواجهتهم بأقوال المتهم أيدوها ونفوا علمهم بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وقررت عدم اكتشافها واقعة السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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