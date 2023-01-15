مسلسلات رمضان 2023.. عائشة بن أحمد أمام طارق لطفي في مذكرات زوج

تعاقد المنتج تامر مرتضى مع النجمة التونسية عائشة بن أحمد للانضمام إلى أبطال مسلسله الرمضاني مذكرات زوج لتشارك في العمل الذي يلعب بطولته النجمين النجم خالد الصاوي وطارق لطفي.

مسلسلات رمضان 2023

المسلسل الجديد مكون من 15 حلقة وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي وجارِ حاليًا استكمال بقية الأبطال المسلسل تنتجه أروما ستوديوز - تامر مرتضى - وسيبدأ تصويره مع نهاية شهر يناير الجاري.

ومؤخرًا عرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء الماضي، فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف، وذلك بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة.

الفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، ومن بطولة عائشة بن أحمد وأمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبدالله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.