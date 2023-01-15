تعرف على توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول في أغلب المحافظات بداية من الأسبوع الجاري، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد تركت لكل محافظة تحديد موعد امتحانات أولى ثانوي بما يتناسب مع ظروفها على أن تنتهي جميعها مع موعد بداية أجازة منتصف العام نهاية الشهر الجاري.

وزادت عمليات بحث الطلاب عن توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 منذ بداية الامتحانات، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

توزيع درجات أولى ثانوي عام

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات أولى ثانوي عام وهو نفس التوزيع الذي استمرت عليه الوزارة منذ سنوات، وجاء توزيع درجات الصف الأول الثانوي كالتالي:

مادة اللغة العربية: 50 درجة تتوزع 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 التزام، 2.5 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة وتتوزيع 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة، وتتوزيع 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 التزام، 1.5 سلوك.

مادة الرياضيات: 40 درجة وتتوزيع 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

مادة الفيزياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

مادة الأحياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

مادة الكيمياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

مادة التاريخ: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

مادة الجغرافيا: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

مادة الفلسفة والمنطق: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

تقديرات الصف الأول الثانوي

وبدأت وزارة التربية والتعليم منذ سنوات قليلة في وضع تقديرات لطلاب الصف الأول الثانوي بدلًا من نظام الدرجات التي كان متبع منذ سنوات طويلة، ويكون مجموع كل فصل دراسي من 140 درجة، والمجموع النهائي من 280 درجة.

ويحصل الطالب على تقدير امتياز إذا حصل على 85 إلى 100 درجة.

ويحصل على تقدير جيد جدا إذا حصل على 65 إلى 85 درجة .

وتقدير جيد إذا حصل على 50 إلى 65 درجة