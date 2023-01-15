الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

بدأ طلاب الصف الأول الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول في أغلب المحافظات بداية من الأسبوع الجاري، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد تركت لكل محافظة تحديد موعد امتحانات أولى ثانوي بما يتناسب مع ظروفها على أن تنتهي جميعها مع موعد بداية أجازة منتصف العام نهاية الشهر الجاري.

وزادت عمليات بحث الطلاب عن توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 منذ بداية الامتحانات، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

توزيع درجات أولى ثانوي عام 

توزيع درجات امتحان اللغة العربية أولى ثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات أولى ثانوي عام وهو نفس التوزيع الذي استمرت عليه الوزارة منذ سنوات، وجاء توزيع درجات الصف الأول الثانوي كالتالي: 

مادة اللغة العربية: 50 درجة تتوزع 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 التزام، 2.5 سلوك.

 

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة وتتوزيع 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة، وتتوزيع 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 التزام، 1.5 سلوك.

 

مادة الرياضيات: 40 درجة وتتوزيع 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 التزام، 2 سلوك.

مادة الفيزياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

مادة الأحياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

مادة الكيمياء: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

مادة التاريخ: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

مادة الجغرافيا: 20 درجة وتتوزيع 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

مادة الفلسفة والمنطق: 20 درجة وتتوزيع  14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 التزام، 1 سلوك.

 

تقديرات الصف الأول الثانوي 

وبدأت وزارة التربية والتعليم منذ سنوات قليلة في وضع تقديرات لطلاب الصف الأول الثانوي بدلًا من نظام الدرجات التي كان متبع منذ سنوات طويلة، ويكون  مجموع كل فصل دراسي  من 140 درجة، والمجموع النهائي من 280 درجة.

ويحصل الطالب على تقدير امتياز إذا حصل على   85 إلى 100 درجة.

ويحصل على تقدير  جيد جدا إذا حصل على 65 إلى 85 درجة .

وتقدير جيد إذا حصل على 50 إلى 65 درجة

 

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الاستمارة الإلكترونية 3 ثانوي.. رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

الصف الأول الثانوي أولى ثانوي توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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