استكمال محاكمة المتهمين في «كفن عين شمس».. 3 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 8 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»، لاتهامهم في 13 قضية مخالفة مبانٍ، إلى جلسة 3 فبراير القادم.

يُذكر أن المتهمين في قضية كفن عين شمس، يحاكمون في عدة قضايا مختلفة أمام العديد من المحاكم، ومنها ترويع المواطنين، واستعراض القوة، وجرائم رشوة ونصب واحتيال.

وفي وقتٍ سابق، أسندت جهات التحقيق للمتهمين وآخرين في قضية تقديم الكفن بعين شمس، سبق الحكم عليهم، تهم استعراض القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها.