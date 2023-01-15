الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بعيد سيدة الزروع

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر اليوم الاحد بحلول عيد سيدة الزروع، وعن العيد قالت الكنيسة إنه في 15 يناير من كل سنة بعيد سيّدة السنابل أو سيّدة القمح، ولهذا العيد عدة معاني دينية وتاريخية، أهمّها أن المسيحيون الأوائل منذ أيّام الرسل اعتادوا التعييد للعذراء بعد انتقالها إلى السماء، وكانت أعيادها ثلاث مرات حسب ما يوصي الرسول يوحنا الإنجيلي في الأعمال المنحولة فيقول (وهو في مدينة أفسس): نعيّد للعذراء في منتصف يناير سيّدة الزرع، ونصف مايو سيّدة القمح، ونصف أغسطس عيدها الكبير سيّدة الكرمة أو العنب، وقد رأى شرّاح الكنيسة أنّ هذه الأعياد المريمية الثلاث، ذات الطابع الزراعي الموسمي، لها علاقة بالأفخارستيا والقربان، حيث يصنع القربان من طحين القمح، والخمر من عصير العنب المعتّق، وبذلك تكون مريم أيضًا، في أعيادها، وسيطةً لسرّ القربان الأقدس.

ومن جهة أخرى، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بقرية النجيلة، التابعة لمركز المنشاة، بمشاركة الأب أندراوس رفعت، راعي الكنيسة.

وأعطى كلمة العظة حول "الهروب إلى مصر"، مؤكدًا إن قصة الهروب، تشير إلى أن الرب يسوع تجسد، وشابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة.

وأضاف الأب المطران: إن فكرة الهروب تحول أنظارنا إلى حتمية الابتعاد عن الشر، وعدم الإنزلاق إليه. فالشر يؤدي إلى الغضب، وعندما يفقد الإنسان التحكم في إرادته، يتحول إلى قاتل، كما فعل هيرودس، بقتل الأطفال دون العامين.