غدا.. شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد بصالون أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية، «صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي» وذلك في تمام السابعة من مساء غدًا الإثنين الموافق 16 يناير بعنوان «شمولية الرؤية في أعمال الفنان عبد السلام عيد».

وذلك بحضور الفنان الدكتور عبد السلام عيد أستاذ التصوير الجداري، والمهندس حسن وصفي نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، ويدير الندوة الكاتب أحمد بسيوني، يتخلل اللقاء فقرة غنائية للفنانة شيماء ناجي بمصاحبة عازفي أوبرا الإسكندرية.

يتناول الحوار علاقة الفن التشكيلي بالرقى الحضاري وجماليات العمارة في مدينة الثغر وتاريخها وخصائصها المميزة باعتبارها من أجمل التصميمات ذات التفاصيل الدقيقة الشاهدة على روعة وجمال المعمار السكندري، بالإضافة إلى طبيعة البنايات والميادين وآليات تجميلها وإنقاذها.

يذكر أن الفنان عبد السلام عيد على مدى أكثر من أربعين عاما شارك بأعماله فى العديد من قاعات المتاحف والبيناليات فى مصر ومختلف دول العالم، ومن أهم تلك المشاركات: ترشيح وزارة الثقافة لتمثيل مصر عام 1993 بدعوة من اليونسكو لمشروع متحف «تونى جارنيه» للجداريات بمدينة ليون الفرنسية تحت عنوان «المدينة الفاضلة» وضم المشروع ست ثقافات مختلفة، كما رشح فى عام 2010 من قبل وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى معرض رواد الفن المعاصر فى حوض البحر الأبيض، والذى تنظمه فرنسا، وأقيم فى هذا العام باليابان.

ويمثل مسرح سيد درويش «اوبرا الاسكندرية» تحفة معمارية ويعد من اقدم المسارح فى مصر وتم وضع حجر الأساس عام 1918 وأطلق عليه اسم تياترو محمد علي، وصممه المهندس الفرنسى جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكي الأوروبي.

وتم افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من «تياترو محمد علي» إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير.