الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إدراج الهارب محمد علي و14 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وضع المقاول الهارب محمد علي و102 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الجوكر» على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

محكمة جنايات محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربينى المقاول الهارب محمد علي الجوكر

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الفاسدون يمتنعون

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إدراج الهارب محمد علي و14 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

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