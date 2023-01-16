الإثنين 16 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل تبيعه أم تصلحه؟.. كيف تتصرف لو كسرت شاشة هاتفك؟

هاتف
هاتف

عند كسر شاشة هاتفك الخلوي وتحطم زجاجها، ولكنها ما زالت تعمل، فما الذي يجب أن تفعله لتتحكم في هاتفك بدلا من أن يتلف كليا؟. 

إليك بعض الأشياء من موقع Fixmygadget التي يمكنك فعلها بعد كسر شاشة هاتفك، لذا فكر بها ونرصدها لك خلال السطور التالية :

1. هل يغطي تأمين الهاتف شاشة مكسورة؟

أول شيء عليك فعله هو التحقق مما إذا كان تأمين هاتفك يغطي الشاشات المتشققة، وتحت أي شروط.

2. استخدام الهاتف الخلوي القديم

أنت بحاجة إلى هاتف، فالخيار الجيد هو مجرد استخدام هاتف قديم بدلاً من ذلك، وسواء كان هاتفك لا يمكن استخدامه بسبب الشاشة المحطمة، أو تم إرساله بعيدًا للإصلاح، فستحتاج إلى بديل.

 

3. كيفية إصلاح شاشة الهاتف المتصدع  

قد لا تكون بحاجة فعلية إلى هاتف جديد، لذلك يمكنك إصلاح شاشة الهاتف المحمول المكسورة بنفسك باستخدام الإرشادات الصحيحة.

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4. بيع هاتفك لشراء هاتف بديل

 

ستشتري العديد من المواقع أو المحلات هاتفك بل وستدفع مقابل هاتف مكسور، وستمنحك العديد من المواقع أيضًا رصيدًا لشراء هاتف مستعمل عندما تستبدل بهاتفك، ومن المحتمل أن تحصل على صفقة أفضل إذا أخذت رصيدًا بدلاً من النقود، لذا ضع ذلك في اعتبارك.

 

 تحقق من المتاجر الإلكترونية الأكثر شيوعًا على الإنترنت للحصول على بديل، وأفضل الأماكن للبدء هي موقع eBay وAmazon.

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5. تعامل مع شاشة هاتفك المكسور

إذا كنت عاجزا عن الإصلاح أو البيع ودفع مقابل لشراء هاتف جديد، وكان هاتفك لا يزال يعمل، ولا يبدو أن الشاشة معرضة لخطر الانهيار التام، فلماذا لا تستمر في استخدامه؟ بالتأكيد، سيكون من المزعج النظر إليه قليلاً، لكنك ستعتاد عليه، وقد تساعد إضافة واقي الشاشة في منع الزجاج من التصدع أكثر أيضًا

 

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وائل لطفي

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