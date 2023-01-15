رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة

فتحت وزارة التربية التعليم باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي تعد شرط أساسي لدخول الامتحانات لعام 2023 والتي من المقرر عقدها في بداية يونيو المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة.

الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 من خلال بوابة التعليم الإلكتروني، ويستطيع طالب الثانوية العامة تسجيل الاستمارة الالكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط تسجيل الاستمارة الالكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

ويتطلب تسجيل الاستمارة الالكترونية أن يمتلك طالب الثانوية العامة بريد إلكتروني لحساب الطالب المدرسي الموحد، وفي حاله عدم امتلاكه للبريد الإلكتروني يتعين على الطالب الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي بالدخول على الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/ ، ثم الضغط على عبارة «تسجيل دخول»، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد، والضغط على «تسجيل دخول»، وإدخال الرقم السري وتاريخ الميلاد.

وبعد الحصول على الحساب المدرسي الموحد يعود الطالب إلى الرابط الأول لتسجيل الاستمارة الإلكترونية، فيُدخل الطالب البيانات المطلوبة والتي تشمل صورة الطالب وبيانات المواد والشعبة.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، يحفظ الطالب الاستمارة الالكترونية كملف «PDF» لطباعتها وتقديمها لإدارة المدرسة مع بقية الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي العام 2023 ومنها 4 صورة شخصية حديثة 4*6 مع مع ضرورة أن تكون ذات خلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب، وأيضًا يجب أن تكون الصورة المرفقة في استمارة الصف الثالث الثانوي نفس الصورة التي سوف تسلم إلى المدرسة.

مع تسليم أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورة منها، وصورة بطاقة شخصية لكل من الطالب وولي الأمر، وأن يتم طباعة الاستمارة الالكترونية بالألوان، وإخطار رقم الجلوس بالألوان.

ويقر طالب الصف الثالث الثانوي بعدم اصطحاب الموبايل معه ، مع إقرار راسبين للطالب الراسب فقط، وإيصال توريد 20 جنيهًا حوالة بريدية في حساب الإدارة العامة للامتحانات للطلاب الراسبين فقط وصورة منه، وطابع مشروعات تعليمية بقيمة 10 جنيهات.

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة الالكرتونية الصف الثالث الثانوي إيصال رسم الامتحان بقيمة 210 جنيهات بالبريد المصري وصورة منه، مع إيصال مصاريف دراسية بقيمة 500 جنيه بالبريد المصري وصورة منه.