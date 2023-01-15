الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة

محافظ أسوان خلال
محافظ أسوان خلال وضع أكليل الزهور

وضع محافظ أسوان، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي الـ 52 لمحافظة أسوان، والتي تتمثل في الذكرى السنوية لافتتاح السد العالي عام 1971، وذلك بحضور نائب مدير الأمن،وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية.

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جاء ذلك وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية، مع تقديم العروض الفنية والوطنية والحماسية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضًا الشباب والرياضة.

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وقدّم اللواء أشرف عطية، خالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواطني أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة، والتي تُعد إحدى أهم محطات التحدي للشعب المصري، مؤكدًا استمرار ومواصلة هذا التحدي والإصرار لتحقيق واستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية التي تشهد حاليًا طفرة ونقلة نوعية للتطوير فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان على المستويين الدولى والمحلي.

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وأشار أشرف عطية إلى أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بحظر الصرف على الإعلان والدعاية والحفلات والمعارض وترشيداً للإنفاق ، الاستهلاكي الحكومي فقد تقرر إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بعيد أسوان القومى، واقتصارها فقط على فاعلية إيقاد الشعلة، ووضع إكليل الزهور على الجندي المجهول، مشيدًَا بالدور الوطني لبناة السد العالي.

وأضاف محافظ أسوان، أن مصرنا الحبيبة تشهد حاليًا ملحمة من العمل والإنتاج داخل الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام بالمبادرات الرئاسية المتتالية كحياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر، وإحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل، بالإضافة إلى التحول الرقمي والمشروعات الاستثمارية الجديدة.

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وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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