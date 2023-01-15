تحرير أكثر من 200 مخالفة بالأسواق والمخابز في بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 7 إلى 13 يناير الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" ببندر بني سويف وإهناسيا والواسطى والفشن وسمسطا وناصر، وجار افتتاح معرض ببا، والمجالس القروية التابعة، كما يتم التوسع في تلك المعارض بقرى ونجوع المحافظة، بجانب المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية المشاركة في معارض أهلا رمضان.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 152 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 31 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 42 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و5محاضر لعدم وجود ميزان، 16 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 26 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 4 محاضر للتصرف في 25 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع كميات من الدقيق المدعم وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، و10 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرا للمسئولين عن مخابز سياحية، لممارسة النشاط والعمل دون ترخيص صادر بذلك من الجهات المختصة، واستخدامه لدقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز البلدية في الإنتاج.

حيث تم ضبط عدد من أجولة الدقيق البلدي المدعم بعد إخفائها في عبوات أخرى وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن المخابز السياحية وذلك لممارسة النشاط دون ترخيص من الجهات المختصة، بجانب 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من ورارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، وتحرير 30 محضرا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار.

وفي مجال مواجهة الغش التجاري، تم تنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة ، لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقرار والقوانين التموينية ، حيث تم سحب 3 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم تحرير محضرا لأحد ثلاجات حفظ اللحوم والمجمدات، لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث تم ضبط كمية من اللحوم المجمدة ولحوم مفرومة وكبدة وبسطرمة ولانشون، رنجة مجمدة سجق،جبنة رومي، وثبت بعد عرض المضبوطات على المختصين من الطب البيطري ومراقب الأغذية أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.