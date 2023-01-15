لو فاتك التريند| مباراة برشلونة وريال مدريد.. وأسعار الذهب الأكثر بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

الكلاسيكو.. ماذا يفعل برشلونة وريال مدريد في النهائيات؟

يحتضن إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم، واحدة من أبرز مواجهات كرة القدم، حيث يستضيف مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.. للمزيد اضغط هنا.

فارق سن زوجها وخلاف محمد رمضان.. سبب تصدر إلهام عبدالبديع التريند؟

أثارت الفنانة الشابة إلهام عبدالبديع، ضجة واسعة منذ أمس بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها ببرنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة قناة النهار، ما جعلها تتصدر الترند بمواقع التواصل الاجتماعي.. للمزيد اضغط هنا.

«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

أعلنت قناة النهار، في بيان لها، عن وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" وكذلك وقف مقدمة البرنامج "منى العمدة" وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.. للمزيد اضغط هنا.

مدرب النصر السعودى يكشف موعد ظهور رونالدو الأول مع الفريق

كشف الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن موعد الظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق، وانضم رونالدو إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للمزيد.. اضغط هنا.

عيار 21 بـ 1850 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم

تصدرت أسعار الذهب الترند بعد أن شهدت استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد، حيث يسجل سعر عيار 21 نحو 1850 جنيهًا للجرام في تداولات اليوم، وسط تحرك ملحوظ في سوق الذهب، للمزيد اضغط هنا.