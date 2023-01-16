استعدادًا لـ «سنودس 2023».. الكنيسة الكاثوليكية: «الحروب دمّرت عالمنا»

قال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك": “تَرافقَ المسار السينودوسيّ، في العديد من البلدان، مع الحروب التي دمّرت عالمنا، وأطلقت العنان للتعصّب على أنواعه، والاضطهاد والمجازر. وقد لُوحظ أنّ أشكالاً من التحريض الطائفيّ تحوّلت، في بعض الأحيان، إلى صراعاتٍ مسلّحة وسياسيّة ودمويّة فإنّها مؤلمة على الخصوص تلك الأحداث التي يتعرّض لها المسيحيّون، بمن فيهم الكاثوليك، في بلدانَ تحارب بعضها بعضًا".

وأضاف الأنبا باخوم: "في بعض هذه الحالات الصعبة والهشّة، تمكّنت الجماعات المسيحيّة من اللقاء بالربّ المصلوب والقائم من الموت، ومن قَبول الدعوة إلى عيش خبرةٍ سينودوسيّة، ومن التفكير بما يعنيه السير معًا، معبّرةً عن رغبتها بالاستمرار به: "فيما يتعلّق بمأساة الإبادة الجماعيّة ضد قبائل التوتسي والتي قسّمت الشعب الرواندي، لا بدّ من استكشاف موضوع الشركة بشكلٍ أفضل، في ضوء الشفاء الحقيقيّ للذاكرة الجماعيّة. لقد أتاح لنا هذا المسار السينودوسيّ أن نفهم بشكلٍ أفضل أنّ العناية الراعويّة بالوحدة والمصالحة يجب أن تبقى أولويّة".

واجتمعت جماعات إيمان ونور بالإسكندرية، بكنيسة القديسة كاترينا، بالمنشية الصغرى، حيث بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي لمقاطعة إيمان ونور، شمال مصر والسودان.

وتضمن الاجتماع أيضًا فقرة الترانيم الروحية، وتوزيع الهدايا التذكارية على الحاضرين، بالإضافة إلى الفقرات المتنوعة الأخرى.

واجتمعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بالإسكندرية، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية. وتضمن اللقاء كلمة من الأب ميشيل شفيق، الأمين الفرعي للمدارس الكاثوليكية.

وتضمن اللقاء أيضًا كلمة من الأب بيشوي عبد المسيح، مسؤول دار العائلة المقدسة. واختتم اليوم بجولة تعريفية بالمكان، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.