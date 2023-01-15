الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة السلع التموينية تعلن عن فتح ممارسة لتوريد ذرة صفراء

ذرة
ذرة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح ممارسة رقم (1) لسنة 2022/2023 لتوريد ذرة صفراء طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد C&F أو CIF رغبة المورد وهي المرة الأولى التي تشتري فيها الهيئة الذرة الصفراء.

فترة شحن من 10 إلى 25 فبراير
وأوضحت الهيئة أن السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقدم العروض يوم الخميس 19 يناير 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت.

وأوضحت أن باقي الشروط ستكون طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات ويمكن الحصول عليها من الهيئة بالعنوان 99 ش القصر العيني - القاهرة أي استفسار يتم على الإيميل [email protected]
والفاكس: 020227961311.

بيان هيئة السلع
بيان هيئة السلع
الإسلامية لتمويل التجارة الثانية الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة العامة الدولية الإسلامية الحبوب الذرة الصفراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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