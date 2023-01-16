«اكنيسة الكاثوليكية» تُعلن اسباب تخوفات البعض من المسار السنودسي 2023

قال مركز الكنيسة القبطية الكاثوليكية الإعلامي، برئاسة الأنبا باخوم متحدث الكنيسة، عن سنودس الكنيسة 2023، إنه يشير العديد من التقارير إلى مخاوف رجال الإكليروس ومقاومتهم للمسار السنودسي 2021 : 2023 بالكنيسة، وإلى موقفٍ بعض العلمانيّين السلبيّ منه، وإلى خوفهم من التعبير عن أنفسهم بحريّة، وإلى صعوبة توضيح دور الرعاة في الديناميّة السينودوسيّة: "في هذا المسار صادفنا أيضًا مقاومةً بعض الجماعات وقلّة مشاركتها.

وأضاف الأنبا باخوم، في بيان له، إنه الأمر يعود إلى حداثة التحدّي، نظرًا إلى أنّ العديد من الجماعات لم تعتدْ على فهم طبيعة الكنيسة بهذا المعنى. كما يعود سبب ذلك أيضًا إلى أنّ بعض الرعاة والكهنة لم يقوموا بالتنشيط والإرشاد كما أُوكل إليهم. ويشكو العديد من التقارير الأبرشيّة من "نقص أو ضعف مشاركة الكهنة في المسار السينودوسيّ".

وفي غالب الأحيان، يكشف المسار السينودوسيّ والتقارير أنّ هناك تصوّرًا واسعًا للهوّة بين الكهنة وشعب الله: "أظهرت المشاورات في الأبرشيَّات، وعلى المستوى الوطنيّ، صعوبة العلاقة بين الكهنة والمؤمنين في كثيرٍ من الأماكن ، فمن ناحيته، يتمُّ انتقاد الهوّة القائمة بين الإكليروس والعلمانيّين، ومن ناحيةٍ أخرى، يُنظَر إلى الكهنة في بعض الأماكن على أنّهم عقبةٌ في وجه مجتمعٍ مثمر.