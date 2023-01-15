الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الجيزة يكرم 30 عاملًا بالخدمات المعاونة

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم عدد من العمال المعاونين بالمحافظة

كرّم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة صباح اليوم، 30 عاملًا وعاملة من العاملين بالخدمات المعاونة والفنيين والسائقين المتميزين بالجهاز التنفيذي بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل وإدارات ديوان عام المحافظة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ومديرية الموارد المائية والري  وإهدائهم شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا وعرفانا بدورهم وتميزهم في عملهم. 

وأكد المحافظ خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة ان التكريم  لكل أيد عاملة تقديرًا للدور البارز الذي يقوم به العمال مع التأكيد على أن نجاح منظومة العمل ليس فرديًا مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية، مثمنًا دور العمال الداعم والذي لا ينكره أحد ليس في المجال الخدمي  فقط ولكن أيضًا في مساعدة كل قيادي على أداء مهامه في الإعداد والتنفيذ والدفع بإنجازات العمل. 

وبعث محافظ الجيزة، بالشكر لكل عامل يجتهد لأداء عمله بأي من مواقع العمل بالمحافظة، مؤكدًا قيمة العمل وأهميته وأن كل قيادات الدولة تعمل ليل نهار لتحقيق التنمية من أجل هدف واحد وهو رفعه الوطن. 

وعبّر محافظ الجيزة، عن سعادته بتكريم العمال المتميزين، مشيرًا إلى أنه يجب علينا جميعًا أن نؤدي عملنا على أكمل وجه وكل فرد منا في موقعه هو مسؤول وسوف نحاسب عليه أمام الله. 

وحث اللواء أحمد راشد، العمال المكرمين على الاستمرار في التميز وزيادة قدراتهم ومهارتهم في العمل وإرشاد زملائهم وأبناءهم في مختلف أجهزة المحافظة للحذو مثلهم. 

وبعث محافظ الجيزة برسالة لجميع العاملين بأجهزة المحافظة حثهم خلالها على الاجتهاد والعمل والتفاني لنيل ما ناله زملائكم من تكريم وترقي أيضًا لأعلى المناصب بمختلف المجالات داخل المحافظة فى إطار النهج الجديد الذي تنتهجه الدولة من تمكين للكفاءات دون حد أقصى أو أدنى للعمر فقد أصبح معيار الإختيار الكفاءة والإخلاص والتفانى دون غيرهم.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تكريم المتميزين بصفة دورية لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

من جهتهم، عبّر المكرمون عن بالغ سعادتهم بتكريم محافظ الجيزة لهم وتقدير جهودهم مؤكدين مواصلة تأدية واجبهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل.

اللواء أحمد راشد م محافظ الجيزة الخدمات المعاونة العمال المكرمين

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وائل لطفي

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