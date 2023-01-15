استشارى نفسى توضح طرق التدخل الصحيحة لحل «خناقات الأطفال»

تحدثت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي عن خناقات الأطفال في البيت، وما هي طرق التدخل الصحيحة.

وقالت «هلال» إن من أهم الطرق أننا نبحث عن الخلافات نبحث عن السبب أولًا، حيث إن هناك فارقًا كبيرًا للغاية بين الخلافات والمشاحنات، فالخلافات في الرأي واردة وذلك أمر طبيعي للغاية، أما المشاحنات تدل على طاقة سلبية تجاه الآخرين.

وتابعت خلال حوارها على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن هناك عدة أسباب للمشاحنات بين الأطفال الأشقاء، أهمها الغيرة والسبب فيها تمييز في المعاملة أو الخطأ في الاعتقاد بوجود التمييز، معقبة: «هناك أطفال تتهم الأم أو الأب بالتمييز أو أنه بيحب أخوه أكتر منه ولكن لما تيجي واقعيا تعيش معاهم لا ترى ذلك مطلقا»، ويجب أن ننظر للمواقف بعين الطفل ونقف على الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالغيرة.

وأشارت إلى أن المقارنات تسبب المشاحنات، ومن ثم يجب على أولياء الأمور مراعاة الفروق الفردية، منوهة إلى أن هناك أطفالًا تتسم بالذكاء ولكن آخر قد تكون لديه معدلات ذكاء أقل وهكذا، مناشدة بعدم المقارنة بين الفتيات وبخاصة فيما يتعلق بالجمال أو حتى مقولة «البنت حبيبه أبوها والابن حبيب مامته" فكل ذلك خطأ تمامًا».

وشددت على أن الأم على نحو خاص يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في تحسين العلاقة بين الأبناء، وفي بعض الأحيان تلعب دورًا سلبيًا عندما تهتم بجودة العلاقة بينها وكل طرف بمفرده وليس بجودة العلاقة بين الأطفال، إذا كان المنشأ خارج البيت فمن الضروري تتبعه لحل المشكلة بمعنى "اللقطة الأخيرة" والتي تهتم الأم بذلك ولكن لم تر المشكلة منذ البداية.