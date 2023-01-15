الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى نفسى توضح طرق التدخل الصحيحة لحل «خناقات الأطفال»

خناقات الأطفال
خناقات الأطفال

تحدثت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي عن خناقات الأطفال في البيت، وما هي طرق التدخل الصحيحة.

وقالت «هلال» إن من أهم الطرق أننا نبحث عن الخلافات نبحث عن السبب أولًا، حيث إن هناك فارقًا كبيرًا للغاية بين الخلافات والمشاحنات، فالخلافات في الرأي واردة وذلك أمر طبيعي للغاية، أما المشاحنات تدل على طاقة سلبية تجاه الآخرين.

وتابعت خلال حوارها على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن هناك عدة أسباب للمشاحنات بين الأطفال الأشقاء، أهمها الغيرة والسبب فيها تمييز في المعاملة أو الخطأ في الاعتقاد بوجود التمييز، معقبة: «هناك أطفال تتهم الأم أو الأب بالتمييز أو أنه بيحب أخوه أكتر منه ولكن لما تيجي واقعيا تعيش معاهم لا ترى ذلك مطلقا»، ويجب أن ننظر للمواقف بعين الطفل ونقف على الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالغيرة.

وأشارت إلى أن المقارنات تسبب المشاحنات، ومن ثم يجب على أولياء الأمور مراعاة الفروق الفردية، منوهة إلى أن هناك أطفالًا تتسم بالذكاء ولكن آخر قد تكون لديه معدلات ذكاء أقل وهكذا، مناشدة بعدم المقارنة بين الفتيات وبخاصة فيما يتعلق بالجمال أو حتى مقولة «البنت حبيبه أبوها والابن حبيب مامته" فكل ذلك خطأ تمامًا».

وشددت على أن الأم على نحو خاص يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في تحسين العلاقة بين الأبناء، وفي بعض الأحيان تلعب دورًا سلبيًا عندما تهتم بجودة العلاقة بينها وكل طرف بمفرده وليس بجودة العلاقة بين الأطفال، إذا كان المنشأ خارج البيت فمن الضروري تتبعه لحل المشكلة بمعنى "اللقطة الأخيرة" والتي تهتم الأم بذلك ولكن لم تر المشكلة منذ البداية.

الخلافات خناقات الأطفال خناقات الأطفال في البيت الخلافات والمشاحنات تمييز في المعاملة أولياء الأمور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

شكرى: العلاقات المصرية الصينية تتميز باستراتيجية شاملة تأتى بثمارها فى كل المناحى

«قادرون باختلاف».. هدية الرئيس السيسى لـ«ملائكة مصر» (فيديو)

536 ألف طالب ينتظمون في امتحانات النقل بالإسكندرية

ضبط مصنع «لبان» دون ترخيص في منشأة ناصر

تحرير 218 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

وزير خارجية الصين: سعيد بزيارة مصر.. وندعمها فى الحفاظ على أمنها وسيادتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس