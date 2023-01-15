في عيد ميلاد نورهان.. أسباب اعتزال فتاة أحلام جيل التسعينات

يحل اليوم 15 يناير عيد ميلاد الفنانة نورهان «فتاة أحلام جيل التسعينات» ورغم أنها من مواليد 1982 وبلغت الآن من العمر 40 عاما، إلا أنها ما زالت تحتفظ بوجه شاب وكأنها بنت العشرين.

سبب شهرة نورهان

كان سبب شهرة نورهان الواسعة دورها «سميرة» في مسلسل عائلة الحاج متولي، ولكنها رغم شهرتها في هذا الوقت إلا أنها اعتزلت الفن، وكان سبب اعتزالها أنها بعد زواجها أصبحت تولي اهتماما كبيرا بعملها في تربية الأطفال، كما بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية.

عمل نورهان بعد ترك الفن

ترى نورهان أن العمل مع الأطفال يمنحها طاقة إيجابية كبيرة، لذلك تولي اهتماما كبيرا بعملها معهم أكثر من الفن، كما أوضحت في تصريحات تليفزيونية، وقد يرجع ذلك لأنها تعد الابنة الوحيدة لأسرتها، وهو ما كان دافعا كبيرا لها للعمل في ذلك المجال.

لدى نورهان ابن اسمه "معاذ"، تحدثت في تصريحات تليفزيونية، أن ابنها هو الذي شغلها بشكل كبير عن مسيرتها الفنية، حيث تولي اهتماما وأولوية كبيرا بتربيته، واهتمامها الشديد بابنها كان دافعا كبيرا لعملها بالتدريس، حتى تكون مطلعة بشكل أكبر على مواده الدراسية وطريقة تعليمه.

تجربة التدريس كان لها أثر إيجابي كبير على شخصية وحياة نورهان، حيث تتعامل بشكل يومي مع الأطفال، والذي ينال جزءا أكبر من أولوياتها.

أعمال نورهان الفنية

الفنانة نورهان شاركت في بطولة عدد من المسلسلات أشهرها عائلة الحاج متولي والعصيان وسوق العصر، وقمر هادي وعلامة استفهام وهبة رجل الغراب.

أسباب اعتزال نورهان

تزوجت نورهان من الشاعر إبراهيم عبد الفتاح وأنجبت منه ابنهما معاذ، واعتزلت بعد إنجابها رغم النجاح الكبير الذي حققته، فظلت بعيدة عن الفن سنوات بعد زواجها، وقررت التفرغ لحياتها الخاصة، لكنها انفصلت عن زوجها، وبعد الانفصال عنه عادت للفن، لكن عودتها لم تتيح لها أخذ أدوار البطولة كما كان يحدث معها من قبل، بل أصبحت تقوم بأدوار ثانوية فقط بالأعمال الدرامية.