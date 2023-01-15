الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة عمل مشتركة مع ألمانيا

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، الوصول إلى خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس الى شراكة اقتصادية. 

وأكد السوداني أنه تم التوصل الى تفاهمات وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً الى شراكة اقتصادية بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن الزيارة الى المانيا كانت مثمرة، ووجدنا تجاوباً من الطرف الألماني، مبيناً أن الزيارة كان معداً لها سابقاً على صعيد الملفات. 

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أجرى زيارة الى ألمانيا التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين، كما التقى بعدد من المسؤولين في المانيا وتم إعداد مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي المانيا شراكة اقتصادية أولاف شولتس المستشار الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية الاتفاقات الموقعة

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