رئيس الوزراء العراقي يعلن عن خطة عمل مشتركة مع ألمانيا

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، الوصول إلى خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس الى شراكة اقتصادية.

وأكد السوداني أنه تم التوصل الى تفاهمات وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً الى شراكة اقتصادية بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن الزيارة الى المانيا كانت مثمرة، ووجدنا تجاوباً من الطرف الألماني، مبيناً أن الزيارة كان معداً لها سابقاً على صعيد الملفات.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أجرى زيارة الى ألمانيا التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين، كما التقى بعدد من المسؤولين في المانيا وتم إعداد مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.