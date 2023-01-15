الأحد 15 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب حازم الجندي يجرى جولة ميدانية داخل الغربية (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حزب الوفد بالغربية، جولة ميدانية لعدد من مدن وقرى محافظة الغربية وذلك في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وضمت الجولة في أول أيامها زيارة مدينتي المحلة وسمنود وعدد من القرى المحيطة بهم.

IMG-20230115-WA0026

خلال الجولة عقد الجندي عدد من اللقاءات مع أهالي مدينتي المحلة وسمنود واستمع إلى مطالبهم ودار حديث مطول مع عدد من الأهالي حول تطورات الأوضاع على الساحة السياسية سواء ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكيفية العمل سويا مع الدولة للتخفيف عن المواطنين وكذلك تلقى عددا من طلبات المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير محافظة الغربية وتحديدا مدينتي المحلة وسمنود ووضع خطة للتواصل بشكل مستمر لحين الانتهاء من حل مشكلات الدائرة بالكامل.

IMG-20230115-WA0025

وصاحب الجندي خلال الجولة عددا من قيادات وأعضاء حزب الوفد وقاموا بالتواصل مع عدد من أبناء الدائرة وتلقى طلباتهم خلال الجولة حتى يتم العمل على حلها، كما عقد الجندي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من أعضاء حزب الوفد بمحافظة الغربية وناقش الاجتماع استعدادات تشكيل اللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الغربية، تمهيدًا لعرضها على رئيس حزب الوفد ومكتبه التنفيذي كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن إطلاق عدد من المبادرات والمشاركة الفاعلة لحزب الوفد داخل المحافظة.

IMG-20230115-WA0023

وتأتى الجولة في اليوم التالي لإعلان المهندس حازم الجندي مشاركته في الحملة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحت عنوان "خيرك سابق" ومن المنتظر أن تنطلق في مختلف محافظات الجمهورية لدعم قرابة 5 ملايين أسرة مصرية من خلال ثلاثة مراحل، ويتم من خلالها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وكذلك توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة.

IMG-20230115-WA0018
IMG-20230115-WA0019
IMG-20230115-WA0017
IMG-20230115-WA0021
المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية أوضاع الاقتصاد تشكيل اللجان تطورات الأوضاع جولة ميدانية داخل محافظة الغربية خيرك سابق رئيس حزب الوفد عضو مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

إدراج الهارب محمد علي و14 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

تفاصيل شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 ومبلغ مقدمة الحجز

هيئة السلع التموينية تعلن عن فتح ممارسة لتوريد ذرة صفراء

تفاصيل منطوق الحكم على متهمي قضية «الجوكر» (صور)

محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادى لزراعة قصب السكر بقرية المخادمة

عودة قوية لأكبر المعارض التكنولوجية في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس