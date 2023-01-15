النائب حازم الجندي يجرى جولة ميدانية داخل الغربية (صور)

أجرى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حزب الوفد بالغربية، جولة ميدانية لعدد من مدن وقرى محافظة الغربية وذلك في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وضمت الجولة في أول أيامها زيارة مدينتي المحلة وسمنود وعدد من القرى المحيطة بهم.

خلال الجولة عقد الجندي عدد من اللقاءات مع أهالي مدينتي المحلة وسمنود واستمع إلى مطالبهم ودار حديث مطول مع عدد من الأهالي حول تطورات الأوضاع على الساحة السياسية سواء ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية وكيفية العمل سويا مع الدولة للتخفيف عن المواطنين وكذلك تلقى عددا من طلبات المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير محافظة الغربية وتحديدا مدينتي المحلة وسمنود ووضع خطة للتواصل بشكل مستمر لحين الانتهاء من حل مشكلات الدائرة بالكامل.

وصاحب الجندي خلال الجولة عددا من قيادات وأعضاء حزب الوفد وقاموا بالتواصل مع عدد من أبناء الدائرة وتلقى طلباتهم خلال الجولة حتى يتم العمل على حلها، كما عقد الجندي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من أعضاء حزب الوفد بمحافظة الغربية وناقش الاجتماع استعدادات تشكيل اللجان الفرعية لحزب الوفد بمحافظة الغربية، تمهيدًا لعرضها على رئيس حزب الوفد ومكتبه التنفيذي كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن إطلاق عدد من المبادرات والمشاركة الفاعلة لحزب الوفد داخل المحافظة.

وتأتى الجولة في اليوم التالي لإعلان المهندس حازم الجندي مشاركته في الحملة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحت عنوان "خيرك سابق" ومن المنتظر أن تنطلق في مختلف محافظات الجمهورية لدعم قرابة 5 ملايين أسرة مصرية من خلال ثلاثة مراحل، ويتم من خلالها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه، وحد أقصى 500 جنيه، وكذلك توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة.